BYD Tang modeli özellikleri neler?

7 koltuklu elektrikli SUV model, BYD’nin diğer modellerinde de kullandığı 'Ejderha Yüzü' tasarım diline sahip. 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Qualcomm’un cep telefonlarında da kullanılan Snapdragon SA8155 çip seti ile satışa sunulacak Tang, elektrikli, hafızalı ve masaj fonksiyonlu ön koltukları, üç sıra oturma düzeni, arka koltuklar yatırıldığında 1.655 litreye ulaşan bagaj kapasitesi gibi özelliklere sahip.