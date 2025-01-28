Türkiye'de yerli üretime hazırlanan Çinli otomobil markası BYD, yeni bir modelini daha Türkiye'ye getiriyor. BYD, e-SUV modeli Tang'in Türkiye'ye ne zaman geleceğini açıkladı. Peki BYD modelleri güncel fiyatı ne kadar? İşte BYD Tang özellikleri.
Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Çinli otomotiv devi BYD'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor. Halihazırda Türkiye'de altı modeli bulunan BYD, e-SUV modeli Tang'in Türkiye'ye ne zaman geleceğini açıkladı.
BYD Tang modeli ne zaman Türkiye’ye gelecek?
Türkiye'de yatırım kararı alan Çinli otomobil üreticisi BYD, ürün gamındaki en büyük SUV modelini Türkiye'ye getiriyor. Markanın Tang isimli modeli, yüzde yüz elektrikle çalışıyor ve 7 kişilik oturma düzeni ile alınabiliyor.
Pazarda halihazırda 6 modeliyle rekabet eden Çinli marka, Mart ayında ise 'amiral gemisi' konumundaki elektrikli SUV modeli Tang’ı müşterileriyle buluşturacağını bildirdi.
BYD Tang modeli özellikleri neler?
7 koltuklu elektrikli SUV model, BYD’nin diğer modellerinde de kullandığı 'Ejderha Yüzü' tasarım diline sahip. 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Qualcomm’un cep telefonlarında da kullanılan Snapdragon SA8155 çip seti ile satışa sunulacak Tang, elektrikli, hafızalı ve masaj fonksiyonlu ön koltukları, üç sıra oturma düzeni, arka koltuklar yatırıldığında 1.655 litreye ulaşan bagaj kapasitesi gibi özelliklere sahip.
108.8 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisiyle donatılan araç, 530 km’ye kadar karma sürüş menzili sunuyor. Tang, çift elektrik motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 380 kW (517 HP) gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor.
Lityum demir fosfattan (LFP) oluşan bir kimyaya sahip olan Blade Batarya'nın, geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik ve dayanıklılık seviyeleri sunduğu belirtiliyor. Bu bataryanın, 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar dolabildiği de verilen bilgiler arasında.
BYD DOLPHIN SÖRF MAVİSİ + DAĞ GRİSİ FİYATI 1.284.500 ₺
BYD ATTO 3 SÖRF MAVİSİ FİYATI 1.494.500 ₺
BYD SEAL U DM-i TİTANYUM GRİ FİYATI 1.857.750 ₺
BYD SEAL U EV KUM GRİSİ FİYATI 1.797.000 ₺