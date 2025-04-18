CHP'ye kayyum atanacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iddialara yanıt verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç bir süredir merak edilen "CHP'ye kayyum atanacak mı?" iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakan Tunç, söz konusu iddiayı yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.
CHP'ye kayyum atanacak mı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.
Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.
Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."
"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"
Konuya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" şeklindeki iddialar manipülasyondur. Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı süreci devam etmektedir. Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır. Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır. Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi..