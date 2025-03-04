İŞKUR İl Müdürü Kadir Kabak ise öğrencilerin programa yoğun ilgisinin bulunduğunu belirtti. Kentteki 4 bin 653 öğrencinin program kapsamında kendi üniversitelerinde farklı alanlarda çalışacağını anlatan Kabak, "Öğrenciler program kapsamında tecrübe kazanacak. İŞKUR olarak çalıştıkları her gün için öğrencilere 1083 lira cep harçlığı vereceğiz. Öğrenciler bu çalışma neticesinde geleceğe yönelik kariyer planlaması yapacak." ifadelerini kullandı. Peki Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?