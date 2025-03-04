Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında programa başvuran 5 bin 709 öğrenci için Rektörlük Binasında kura çekimi yapıldı. Kurada isimleri belirlenen 1750 öğrenci üniversitede istihdam edilecek. İşte Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Gençlerin istihdam edilmesini ve mesleki deneyim kazanmasını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere çeşitli fırsatlar sunuyor. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 1750 öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) istihdam edilecek.
İŞKUR İl Müdürü Kadir Kabak ise öğrencilerin programa yoğun ilgisinin bulunduğunu belirtti. Kentteki 4 bin 653 öğrencinin program kapsamında kendi üniversitelerinde farklı alanlarda çalışacağını anlatan Kabak, "Öğrenciler program kapsamında tecrübe kazanacak. İŞKUR olarak çalıştıkları her gün için öğrencilere 1083 lira cep harçlığı vereceğiz. Öğrenciler bu çalışma neticesinde geleceğe yönelik kariyer planlaması yapacak." ifadelerini kullandı. Peki Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?
Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, mutluluklarını Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile paylaştı. Kura çekimi sonuçları, 5 Mart 2025 tarihinde sks.deu.edu.tr web sitesinde tam liste halinde yayımlanacak. Asil listede yer alan öğrencilerin teslim etmesi gereken belgeler, teslim noktası ve son teslim süresi de aynı duyuruda paylaşılacak.
Üniversite öğrencilerine, okurken, ilgi ve yeteneklerine uygun istedikleri bir alanda çalışma imkânı veren program kapsamında gençler, haftada azami 3 gün çalışabilecek. Programa katılan gençlere günlük 1083 TL ödenecek. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları durumunda 5 bin 415 TL, 14 gün katılmaları durumunda ise yaklaşık 15 bin 162 TL gelir desteği verilecek. Öğrencilerin kısa vadeli sigorta primlerini devlet yatıracak.