İsrail'in İran'a yönelik saldırıları para piyasaları üzerinde de etkili oluyor. Dolar haftanın son işlem gününde dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? 13 Haziran Cuma serbest döviz piyasalarındaki anlık dolar/euro işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada; dolar kaç TL oldu, euro kaç liradan satılıyor, dolar/euro bugün ne kadar? gibi soruların cevapları haberimizde...

1 /4 Döviz kuru fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerle beraber yakından takip ediliyor. 13 Haziran Cuma günü dolar ve euro güne nasıl başladı?

2 /4 Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 13 Haziran 2025

İsrail'in nükleer merkezlere gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında yerleşim yerleri ve İranlı üst düzey yetkililere yönelik saldırılar da yapıldı. Saldırılarla birlikte para piyasaları da hareketli seyretmeye başladı. Dolar 39.4298 lira, euro 45.4716 lira, sterlin 53.4222 lira, euro/dolar paritesi de 1.1522 seviyesinde işlem görüyor.

3 /4 Serbest piyasada dolar bugün (13 Haziran 2025) saat 09:30 itibariyle 39.4221 TL’den alınıp 39.4333 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.19 yükselişle başladı. Euro 45.4782 TL’den alınıp 45.5400 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde -0.38. Sterlin 53.4156 TL’den işlem görüyor.

Öte yandan dün dolar en yüksek 39.2027 TL'yi en düşük 39.1419 TL'yi görerek günü 39.1931 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 45.3317 TL’den, en düşük 44.9985 TL’den işlem görürken günü 45.2770 TL olarak kapattı.