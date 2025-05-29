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Dünyanın en eğitimli ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en eğitimli ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

00:2829/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Dünya genelinde eğitim düzeyine dair yapılan araştırmada, ülkelerin yükseköğretime sahip nüfus oranları karşılaştırıldı. Rapor, eğitimli iş gücünün küresel dağılımına dair çarpıcı veriler sunuyor. İşte en eğitimli 36 ülke.

CBRE Research tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, dünya genelinde 25-64 yaş arası bireylerin eğitim düzeyini mercek altına aldı. 36 ülkenin değerlendirildiği çalışmada, yükseköğretim mezunu oranı en yüksek ülkeler sıralandı.

Araştırmaya göre, ilk 10’da sadece beş Avrupa ülkesi yer bulabildi. Sıralama, küresel ölçekte yükseköğretime erişimin ne denli farklılık gösterdiğini gözler önüne sererken, Türkiye’nin konumu da dikkat çekti.


Veriler, üniversite ve üzeri eğitim seviyesini tamamlayan bireylerin oranının, ülkelerin inovasyon kabiliyeti ve üretkenlik düzeyiyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Eğitimli iş gücünün yoğun olduğu ülkeler, ekonomik ve teknolojik atılımda öne çıkıyor.

İşte yüksek eğitim oranıyla öne çıkan ülkeler ve Türkiye’nin listedeki yeri


36 - ÇİN

Nüfusun %12,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (88,1 milyon kişi)

35 - HİNDİSTAN

Nüfusun %14,2’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (139,4 milyon kişi)

34 - ROMANYA

Nüfusun %16,2’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,3 milyon kişi)

33 - RUSYA

Nüfusun %16,6’sı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (23,8 milyon kişi)

32 - KOLOMBİYA

Nüfusun %16,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,8 milyon kişi)

31 - MEKSİKA

Nüfusun %18,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (17,8 milyon kişi)

30 - BREZİLYA

Nüfusun %20,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (31,6 milyon kişi)

29 - İTALYA

Nüfusun %21,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (8,0 milyon kişi)

28 - SUUDİ ARABİSTAN

Nüfusun %23,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (3,1 milyon kişi)

27 - TÜRKİYE

Nüfusun %24,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (7,3 milyon kişi)





26 - ÇEKYA

Nüfusun %27,8’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,9 milyon kişi)

25 - FRANSA

Nüfusun %28,0’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (11,9 milyon kişi)

24 - AVUSTURYA

Nüfusun %28,1’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,8 milyon kişi)

23 - İSPANYA

Nüfusun %28,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (9,2 milyon kişi)

22 - PORTEKİZ

Nüfusun %29,8’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,0 milyon kişi)






21 - YENİ ZELANDA

Nüfusun %30,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,7 milyon kişi)

20 - ALMANYA

Nüfusun %32,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (17,7 milyon kişi)

19 - HONG KONG

Nüfusun %34,0’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,5 milyon kişi)

18 - İNGİLTERE

Nüfusun %34,8’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (13,4 milyon kişi)

17 - FİNLANDİYA

Nüfusun %35,6’sı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,3 milyon kişi)





16 - İSVEÇ

Nüfusun %36,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,8 milyon kişi)

15 - KANADA

Nüfusun %37,1’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (14,8 milyon kişi)

14 - DANİMARKA

Nüfusun %37,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,0 milyon kişi)

13 - NORVEÇ

Nüfusun %38,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,0 milyon kişi)

12 - TAYVAN

Nüfusun %38,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,6 milyon kişi)





11 - GÜNEY KORE

Nüfusun %39,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (14,4 milyon kişi)

10 - JAPONYA

Nüfusun %39,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (20,0 milyon kişi)

9 - İSRAİL

Nüfusun %39,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,2 milyon kişi)

8 - AVUSTRALYA

Nüfusun %39,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,9 milyon kişi)

7 - ABD

Nüfusun %40,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (78,2 milyon kişi)





6 - HOLLANDA

Nüfusun %43,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,8 milyon kişi)

5 - BELÇİKA

Nüfusun %43,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (3,3 milyon kişi)

4 - İSVİÇRE

Nüfusun %44,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (3,3 milyon kişi)

3 - SİNGAPUR

Nüfusun %46,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,3 milyon kişi)

2 - LÜKSEMBURG

Nüfusun %46,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (0,2 milyon kişi)

1 - İRLANDA

Nüfusun %52,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,8 milyon kişi)


#Dünyanın en eğitimli ülkeleri
#Eğitim seviyesi
#Yükseköğretim
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