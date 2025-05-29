36 - ÇİN

Nüfusun %12,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (88,1 milyon kişi)

35 - HİNDİSTAN

Nüfusun %14,2’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (139,4 milyon kişi)

34 - ROMANYA

Nüfusun %16,2’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,3 milyon kişi)

33 - RUSYA

Nüfusun %16,6’sı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (23,8 milyon kişi)

32 - KOLOMBİYA

Nüfusun %16,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,8 milyon kişi)