Dünya genelinde eğitim düzeyine dair yapılan araştırmada, ülkelerin yükseköğretime sahip nüfus oranları karşılaştırıldı. Rapor, eğitimli iş gücünün küresel dağılımına dair çarpıcı veriler sunuyor. İşte en eğitimli 36 ülke.
CBRE Research tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, dünya genelinde 25-64 yaş arası bireylerin eğitim düzeyini mercek altına aldı. 36 ülkenin değerlendirildiği çalışmada, yükseköğretim mezunu oranı en yüksek ülkeler sıralandı.
Araştırmaya göre, ilk 10’da sadece beş Avrupa ülkesi yer bulabildi. Sıralama, küresel ölçekte yükseköğretime erişimin ne denli farklılık gösterdiğini gözler önüne sererken, Türkiye’nin konumu da dikkat çekti.
Veriler, üniversite ve üzeri eğitim seviyesini tamamlayan bireylerin oranının, ülkelerin inovasyon kabiliyeti ve üretkenlik düzeyiyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Eğitimli iş gücünün yoğun olduğu ülkeler, ekonomik ve teknolojik atılımda öne çıkıyor.
İşte yüksek eğitim oranıyla öne çıkan ülkeler ve Türkiye’nin listedeki yeri
36 - ÇİN
Nüfusun %12,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (88,1 milyon kişi)
35 - HİNDİSTAN
Nüfusun %14,2’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (139,4 milyon kişi)
34 - ROMANYA
Nüfusun %16,2’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,3 milyon kişi)
33 - RUSYA
Nüfusun %16,6’sı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (23,8 milyon kişi)
32 - KOLOMBİYA
Nüfusun %16,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,8 milyon kişi)
31 - MEKSİKA
Nüfusun %18,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (17,8 milyon kişi)
30 - BREZİLYA
Nüfusun %20,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (31,6 milyon kişi)
29 - İTALYA
Nüfusun %21,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (8,0 milyon kişi)
28 - SUUDİ ARABİSTAN
Nüfusun %23,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (3,1 milyon kişi)
27 - TÜRKİYE
Nüfusun %24,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (7,3 milyon kişi)
26 - ÇEKYA
Nüfusun %27,8’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,9 milyon kişi)
25 - FRANSA
Nüfusun %28,0’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (11,9 milyon kişi)
24 - AVUSTURYA
Nüfusun %28,1’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,8 milyon kişi)
23 - İSPANYA
Nüfusun %28,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (9,2 milyon kişi)
22 - PORTEKİZ
Nüfusun %29,8’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,0 milyon kişi)
21 - YENİ ZELANDA
Nüfusun %30,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,7 milyon kişi)
20 - ALMANYA
Nüfusun %32,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (17,7 milyon kişi)
19 - HONG KONG
Nüfusun %34,0’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,5 milyon kişi)
18 - İNGİLTERE
Nüfusun %34,8’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (13,4 milyon kişi)
17 - FİNLANDİYA
Nüfusun %35,6’sı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,3 milyon kişi)
16 - İSVEÇ
Nüfusun %36,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,8 milyon kişi)
15 - KANADA
Nüfusun %37,1’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (14,8 milyon kişi)
14 - DANİMARKA
Nüfusun %37,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,0 milyon kişi)
13 - NORVEÇ
Nüfusun %38,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,0 milyon kişi)
12 - TAYVAN
Nüfusun %38,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,6 milyon kişi)
11 - GÜNEY KORE
Nüfusun %39,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (14,4 milyon kişi)
10 - JAPONYA
Nüfusun %39,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (20,0 milyon kişi)
9 - İSRAİL
Nüfusun %39,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,2 milyon kişi)
8 - AVUSTRALYA
Nüfusun %39,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,9 milyon kişi)
7 - ABD
Nüfusun %40,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (78,2 milyon kişi)
6 - HOLLANDA
Nüfusun %43,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,8 milyon kişi)
5 - BELÇİKA
Nüfusun %43,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (3,3 milyon kişi)
4 - İSVİÇRE
Nüfusun %44,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (3,3 milyon kişi)
3 - SİNGAPUR
Nüfusun %46,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,3 milyon kişi)
2 - LÜKSEMBURG
Nüfusun %46,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (0,2 milyon kişi)
1 - İRLANDA
Nüfusun %52,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,8 milyon kişi)