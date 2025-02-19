Milyonlarca emeklinin gözü, 2025 yılı bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yapılan ödemeler, emekliler için önemli bir destek sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ancak şu an için net bir rakam paylaşmanın erken olduğunu belirtti. 2024 yılında %50 artışla 3.000 TL’ye yükseltilen bayram ikramiyelerinin, 2025 yılında yeniden artırılıp artırılmayacağı merak konusu. Yeni tutarın belirlenmesi için hükümetin ekonomi politikaları ve bütçe çalışmaları yakından takip edilecek

1 /7 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 2025 yılı emekli bayram ikramiyeleri yeniden gündeme geldi. 2024 yılında %50 artışla 3.000 TL’ye yükseltilen ikramiyeler, bu yıl artıp artmayacağı merak konusu oldu. Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da başlayacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiye ödemelerinin bayramlardan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ancak şu an için kesin bir rakam paylaşmanın erken olduğunu belirtti. 2025 yılı bayram ikramiyesi tutarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

2 /7 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışmaların yapılacağını belirtmiş, ancak rakam telaffuz etmek için erken olduğunu ifade etmişti. Bayram ikramiyelerine yapılacak olası zam oranları, 21 Şubat 2025 tarihinde Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacaktır.

3 /7 Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, 2024 yılında %50 artırılarak 3.000 TL'ye yükseltilmişti. 2025 yılı için ikramiye tutarının ne kadar olacağı henüz kesinleşmedi.

4 /7 BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için yeni rakamın belirlenmesine yönelik talepler hükümet tarafında yankı buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi.

5 /7 YENİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR? 2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiyelerin bayramlardan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenmektedir. Bu durumda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülmektedir.

6 /7 Bu yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik zam kadar bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükseliyor. Yuvarlama yaparak 3 bin 500 liraya yükseltilebilir. Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir. Yüzde 100 zam olması halinde emekli bayram ikramiyesi 6 bin liraya yükselebilir.