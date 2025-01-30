Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam ortaya çıktı! O tarihte hesaplara geçecek

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Ocak ayında yapılan yüzde 15,75’lik zam sonrası en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükselirken, gözler şimdi 2025 yılı bayram ikramiyelerinin tutarına çevrildi. SGK 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklileri ilgilendiren ikramiye tutarı için ekonomi kulislerinde yeni rakamlar konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Ramazan ve Kurban Bayramları’nda emeklilere ve hak sahiplerine ödenen bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75’lik zam sonrası en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükselirken, gözler şimdi 2025 yılı bayram ikramiyesi tutarına çevrildi. Mevcut uygulamada emeklilere iki bayramda toplam 4.000 TL ikramiye ödeniyor. Ancak, bu rakamın artırılmasına yönelik beklentiler devam ediyor. SGK 4A, 4B ve 4C kapsamındaki milyonlarca emeklinin merak ettiği zamlı bayram ikramiyesiyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
2025 YILI EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AÇIKLANMIŞTI
2025 yılının ilk altı ayında geçerli olacak emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış ile birlikte, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,75 oranında yükselerek 14.469 TL'ye ulaşmış oldu.
4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bayram İkramiyesi tutarı geçtiğimiz yıl artırılarak 3 bin liraya çıkarıldı. Geçtiğimiz sene emeklilere 2 bayram için toplam olarak 6 bin lira ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıl emeklilere 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesi bu sene daha yüksek olması bekleniyor. Ekonomi kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 2025 Ramazan Bayramı'nda emekliler 3.500 TL ile 4.000 TL arasında ikramiye alacak.
Bu durum her iki bayramda toplamda 8.000 TL'ye kadar emekli bayram ikramiyesi alınacağı anlamına geliyor.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz netleşmemiş olsa da, geçmişteki ödeme düzenleri göz önüne alındığında, bu ödemelerin bayramdan bir hafta önce, emekli maaşlarıyla birlikte yapılması bekleniyor. 2025 Ramazan Bayramı'nın 30 Mart'ta başlaması nedeniyle, emekli maaşlarının ikramiyelerle birlikte bayram öncesinde hesaplara yatırılması planlanıyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.