Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam ortaya çıktı! O tarihte hesaplara geçecek

Ramazan ve Kurban Bayramları’nda emeklilere ve hak sahiplerine ödenen bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75’lik zam sonrası en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükselirken, gözler şimdi 2025 yılı bayram ikramiyesi tutarına çevrildi. Mevcut uygulamada emeklilere iki bayramda toplam 4.000 TL ikramiye ödeniyor. Ancak, bu rakamın artırılmasına yönelik beklentiler devam ediyor. SGK 4A, 4B ve 4C kapsamındaki milyonlarca emeklinin merak ettiği zamlı bayram ikramiyesiyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.