Emekli ikramiye ödeme günleri şekillendi! 15.5 milyon 4C, SSK ve Bağ-Kur'luya 4.000 TL emekli ikramiyesi...

Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan ve çocuklarına yetim aylığı bağlanmamış dul eşlere ise yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 3 bin lira ikramiye ödenecek. Tek başına yetim aylığı alan kız çocuklarına yüzde 50 oranında, kardeşleriyle birlikte yetim aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Ölüm aylığındaki payı yüzde 50 olan çocuklara 2 bin lira, yüzde 25 olanlara ise bin lira ikramiye verilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla çalışma gücünde en az yüzde 10 oranında kayıp olanlara sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Bu kişilerin emekli ikramiyesi ise çalışma gücündeki kayıp oranına göre belirleniyor. Örneğin çalışma gücü kaybı yüzde 10 olanlara 400 lira, yüzde 40 olanlara 1.600 lira ikramiye ödeniyor. Türkiye’de ve yabancı ülkelerde çalışması olanlara, Türkiye mevzuatına tabi geçen prim ödeme gün sayılarının iki ülkedeki toplam prim ödeme gün sayısına oranına bakılarak kısmi emekli aylığı bağlanıyor. Bu durumdaki kişilere de söz konusu oran üzerinden emekli ikramiyesi ödeniyor.