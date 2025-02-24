Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Gözler zam oranı ve ödeme tarihlerine çevrildi. Yılda iki kere dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyelerin Ekonomi Koordinasyonu Kurulu toplantısında ele alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi 2025 ödemesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesinde zam olasılıkları belli oldu. Yüzde 30, 35, 50 zam olasılıklarında ikramiye ödemesi kaç TL olur? İşte, 4A, 4B, 4C bayram ikramiyesi zam oranı hesaplama ve ödeme tarihleri hakkında detaylar...
2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri son olarak yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, bu yıl SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C bayram ikramiyesi zam oranı hesaplama ve ödeme tarihleri hakkında detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
2025 yılı Ramazan Bayramı emekli ikramiyesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Geçen yıl yüzde 50 oranında bir artış yapılmış ve emekli ikramiyesi 3 bin TL’ye yükselmişti. Bu yıl için henüz bir zam yapılmadı ancak emekli maaşı artışına paralel olarak bayram ikramiyesi de artabilir. Eğer maaş zammı yüzde 15,75 olarak gerçekleşirse, bayram ikramiyesi 3 bin 472 TL olarak ödenecek.
İKRAMİYE 2025 NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin ödenme tarihiyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmiş yıllarda olduğu gibi ödeme tarihinin bayram öncesi yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, Ramazan Bayramı öncesi ikramiyeler bayramdan önceki hafta yatırılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimle ödemelerin yapılması olası görünüyor.
HANGİ KAPSAMLARDA ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı’nda ödenecek ikramiyeler, sadece emekli maaşı alanları değil, aynı zamanda yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanları da kapsayacak. Bu, her yıl olduğu gibi geniş bir kitleyi etkileyecek ve büyük bir beklenti oluşturuyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan bayram ikramiyeleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" ifadelerini kullandı.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI
Yüzde 15,75 zam yapılması durumunda;
Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira 50 kuruş olacak.
Yüzde 30 zam yapılması durumunda:
Emekli bayram ikramiyeleri 900 lira artış yaşayacak ve 3 bin 900 liraya yükselecek.
Yüzde 35 zam yapılması durumunda:
İkramiyeler 1050 lira artış yaşayacak ve 4 bin 50 liraya yükselecek.
Yüzde 40 zam yapılması durumunda:
1200 lira artış yaşayacak ve 4 bin 200 lira olacak.
Yüzde 45 zam yapılması durumunda:
1350 lira artış yaşayacak ve 4 bin 350 lira olacak.
Yüzde 50 zam yapılması durumunda:
1500 lira artış yaşayacak ve 4 bin 500 lira olacak.