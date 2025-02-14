EMEKLİ İKRAMİYESİNDE YENİ RAKAM ÇIKTI: Emekli bayram ikramiyesi 3.472 lira mı olacak? Formüller tek tek sıralandı

3. Yüzde 50 Artış Formülü

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 50’lik bir artış yapılırsa, yeni ikramiye tutarı 4.500 TL olarak belirlenebilir. Bu durumda yıllık toplam ödeme 9 bin TLye çıkıyor. Alternatif olarak, doğrudan 5 bin TL seviyesine çıkarılması ve toplamda 10 bin TL ödenmesi de gündemde. Bayram ikramiyesi için hangi formülün uygulanacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek. Meclis gündemine alınacak düzenleme sonrası emeklilerin alacağı yeni tutar belli olacak.