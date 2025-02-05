EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜN EKRANI 2025 (4A-4B-4C): SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş farkı ödemeleri için takvimi merakla bekliyordu. TÜİK'in açıkladığı son 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, 2025 Ocak ayında emekli maaşlarına %15,75 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükselirken, zam farklarının ödeme takvimi de netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş farkı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak. İşte detaylar...
Milyonlarca emekli, maaş fark ödemeleri için gözlerini resmi takvime çevirdi. 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen en düşük emekli maaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseltilirken, zam farklarının ödeme takvimi de açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş farkları, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.
FARK MAAŞLA BİRLİKTE YATACAK!
12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşı, Resmi Gazete'de yayımlandı. En düşük emekli maaşı alan emekliler için 1.969 TL tutarında bir maaş farkı doğdu. Emekliler, maaşlarını 17-28 Şubat tarihleri arasında alacak. Ocak ayına ait 1.969 TL tutarındaki maaş farkı, şubat maaşı ile yatacak.
EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Yeni enflasyon oranları ile 6 aylık fark ortaya çıktı. 2025 Ocak ayında SSK, BAĞKUR emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.
2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLANDI!
Milyonlarca en düşük emekli maaşı alanlar maaşlarına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaşmasını bekliyordu. Meclis'ten geçerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM FARKI ÖDENECEK?
Taban maaş düzenlemesi, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi etkileyecek. Bunlardan 1,7 milyon emekli ise 12.500 TL'lik en düşük emekli maaşını alıyor. En düşük maaş düzenlemesinin Meclis'te onaylandı, SGK maaş farklarını ödemek için harekete geçecek. Bu fark, 1.969 TL olacak.
MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI ÖDENDİ!
Öte yandan memur emeklileri aylıklarını ayın 1-5'i arasında aldıkları için enflasyon artışı maaşlarına eklenmemişti. 2,5 milyon memur emeklisine yüzde 11.54 oranındaki artış farkları ödendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz hafta Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.