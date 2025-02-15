SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM FARKI ÖDENECEK?

Taban maaş düzenlemesi, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi etkileyecek. Bunlardan 1,7 milyon emekli ise 12.500 TL'lik en düşük emekli maaşını alıyor. En düşük maaş düzenlemesinin Meclis'te onaylandı, SGK maaş farklarını ödemek için harekete geçecek. Bu fark, 1.969 TL olacak.