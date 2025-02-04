En düşük emekli maaşına yapılan zam Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca emekli, Ocak ayı fark ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını bekliyor. Hal böyle olunca emeklilerin maaşlarında oluşan fark ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceğine yönelik detaylar merak ediliyor. Peki emeklinin 1.969 TL fark ödemesi ne zaman yatacak?

1 /7 Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılan zammın Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyordu. Meclis’ten geçerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

2 /7 Milyonlarca en düşük emekli maaşı alanlar maaşlarına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaşmasını bekliyordu.

3 /7 Meclis'ten geçerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu.

4 /7 Resmi Gazete'de yer alan bilgilerde "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “12.500” ibaresi “14.469” şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

5 /7 MAAŞ FARKLARI ÖDENECEK 2025 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde notuyla yayımlanan karar gereği Ocak ayındaki maaş farklarının ödenmesi gerekiyor.

6 /7 Böylece en düşük emekli maaşı alan emekliler 1969 lira fark ödemesi alacak.