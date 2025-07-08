EMEKLİ MAAŞ SİSTEMİ SİLBAŞTAN DEĞİŞİYOR: OVP ile maaşlar artacak! 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası...

TABAN MAAŞ UYGULAMASI DEĞİŞECEK Mİ?

Taban maaş uygulaması, düşük gelirli emekliler için bir güvence sağlıyor. Özellikle kısmi ya da malulen emekli olanlar, Hazine desteğiyle asgari bir maaş alabiliyor. Örneğin 8.000 TL maaşı olan bir emekli, taban maaş desteği ile 14.469 TL alabiliyor. Temmuz ayında bu tutarın artması bekleniyor. Ancak bu uygulama, maaşı taban sınırına yakın olanlar arasında bazı memnuniyetsizliklere de neden olabiliyor.