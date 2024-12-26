EMEKLİ MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA DEĞİŞİYOR! Asgari ücret sonrası maaşlar sil baştan yenilendi: Emekliye 2025 Ocak zammı ne kadar olacak?

2025 yılına sayılı günler kala, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ve en düşük emekli maaşı tutarına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranları, enflasyon rakamları ve refah payı eklemeleriyle şekilleniyor. Uzmanlar, 2025 yılı için zam oranının yaklaşık yüzde 17 seviyelerinde olabileceğini öngörüyor. Bu doğrultuda, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına dair yapılan hesaplamalar da kamuoyunun dikkatini çekiyor. İşte, 2025 yılı emekli maaşı zam oranları ve en düşük emekli maaşı için muhtemel tabloya dair ayrıntılar...

1 /10 Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zammı heyecanla bekliyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 12.500 TL olarak sabitlenmesinin ardından gözler, 6 aylık enflasyon oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri, emekli maaşı zam oranının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Şimdiden uzmanlar ve ekonomistler, bu oranlar üzerinden zam tahminlerini paylaşmaya başladı. Emeklilerin 2025 yılı maaşlarına yansıyacak artış oranı ve en düşük maaş tutarının netleşmesi için geri sayım sürüyor.

2 /10 Temmuz 2024’te Emekli Maaşı Artışı Yüzde 24,73 Oldu Yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapılmıştı. Memur emeklileri ise 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 19,31 oranında artış elde etti. Aynı dönemde en düşük emekli maaşı yüzde 25 artışla 12.500 TL’ye yükseltildi.

3 /10 Kasım Ayında Enflasyon Yüzde 2,24 Olarak Gerçekleşti Kasım ayında TÜFE verisi bir önceki aya göre gerileyerek yüzde 2,24 olarak açıklandı. Bu veriyle birlikte yıllık enflasyon yüzde 47,09’a düştü. Aylık bazdaki gerileme, son beş ayın en düşük seviyesine işaret ederken, Mayıs ayındaki zirve noktadan 28,4 puanlık bir düşüş yaşandı.

4 /10 SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 5 Aylık Zam Kesinleşti Kasım ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon verisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14,57 oranında zammı garanti etti. Memur emeklileri içinse bu oran yüzde 10,40 olarak belirlendi. Aralık ayında enflasyon sıfır bile olsa bu zam oranları maaşlara yansıyacak.

5 /10 Emekli Maaşı Zammı 3 Ocak’ta Netleşecek Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00’da TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek.

6 /10 Merkez Bankası’ndan 6 Aylık Enflasyon Tahmini Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan tahminlere göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 16,54 olması bekleniyor. Bu tahminlere göre: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 16,54, Memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 5,95, Toplu sözleşme ile birlikte memur maaş zammı yüzde 12,31 olarak hesaplanıyor.

7 /10 Kök Maaş Üzerinden Zam Hesaplamaları Bağ-Kur Emeklileri: Şu anda 12.695 TL alan Bağ-Kur esnaf emeklisi, 5 aylık zamla maaşını 14.545 TL’ye yükseltti. 6 aylık enflasyona göre bu rakam 14.795 TL’ye çıkabilir. Bağ-Kur Tarım Emeklileri: 10.089 TL olan maaşlar, 5 aylık zamla 11.559 TL, 6 aylık tahminle ise 11.758 TL olacak. SSK 2000 Öncesi Emekliler: Güncel maaşı 14.178 TL olanlar, 5 aylık verilerle 16.244 TL, 6 aylık tahminle 16.523 TL alacak. SSK 2000 Sonrası Emekliler: 8.789 TL olan maaşlar, 5 aylık zamla 10.070 TL’ye, 6 aylık tahminle ise 10.245 TL’ye yükselecek.

8 /10 En düşük emekli maaşı 12.500 TL olduğu için kök maaşı bu rakamın altında olanlar, maaşlarını yine bu taban seviyesinde alacak.

9 /10 En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Beklentisi Kök maaşı 10.700 TL’nin altında olan emekliler, mevcut zam oranlarıyla ‘sıfır zam’ riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Ancak ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını kesinleştirdi.