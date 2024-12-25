EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni oran geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklisi en düşük maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarıyla ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemede geri sayım başladı. Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesiyle ilgili çalışmalar, merakla takip ediliyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon verileri ve beklenti anketleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında alt sınırı belirleyecek. Öte yandan, “Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?” diyenler için kritik bir dönem sona ermek üzere. 2024 yılı içerisinde emekli olanların maaşlarında yüzde 30 daha avantajlı bir hesaplama yapılacağı belirtiliyor. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi en düşük maaşı ne kadar olacak?

1 /10 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, 2025 yılının ilk günlerinde kesinlik kazanacak. Milyonlarca emekli, 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek yeni maaşlarını heyecanla bekliyor. Temmuz 2024’te 12.500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşının, yeni düzenlemelerle birlikte artırılması planlanıyor.

2 /10 Temmuz 2024’te Emekli Maaşı Artışı Yüzde 24,73 Oldu Yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapılmıştı. Memur emeklileri ise 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 19,31 oranında artış elde etti. Aynı dönemde en düşük emekli maaşı yüzde 25 artışla 12.500 TL’ye yükseltildi.

3 /10 Kasım Ayında Enflasyon Yüzde 2,24 Olarak Gerçekleşti Kasım ayında TÜFE verisi bir önceki aya göre gerileyerek yüzde 2,24 olarak açıklandı. Bu veriyle birlikte yıllık enflasyon yüzde 47,09’a düştü. Aylık bazdaki gerileme, son beş ayın en düşük seviyesine işaret ederken, Mayıs ayındaki zirve noktadan 28,4 puanlık bir düşüş yaşandı.

4 /10 SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 5 Aylık Zam Kesinleşti Kasım ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon verisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14,57 oranında zammı garanti etti. Memur emeklileri içinse bu oran yüzde 10,40 olarak belirlendi. Aralık ayında enflasyon sıfır bile olsa bu zam oranları maaşlara yansıyacak.

5 /10 Emekli Maaşı Zammı 3 Ocak’ta Netleşecek Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00’da TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek.

6 /10 Merkez Bankası’ndan 6 Aylık Enflasyon Tahmini Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan tahminlere göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 16,54 olması bekleniyor. Bu tahminlere göre: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 16,54, Memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 5,95, Toplu sözleşme ile birlikte memur maaş zammı yüzde 12,31 olarak hesaplanıyor.

7 /10 Kök Maaş Üzerinden Zam Hesaplamaları Bağ-Kur Emeklileri: Şu anda 12.695 TL alan Bağ-Kur esnaf emeklisi, 5 aylık zamla maaşını 14.545 TL’ye yükseltti. 6 aylık enflasyona göre bu rakam 14.795 TL’ye çıkabilir. Bağ-Kur Tarım Emeklileri: 10.089 TL olan maaşlar, 5 aylık zamla 11.559 TL, 6 aylık tahminle ise 11.758 TL olacak.

8 /10 SSK 2000 Öncesi Emekliler: Güncel maaşı 14.178 TL olanlar, 5 aylık verilerle 16.244 TL, 6 aylık tahminle 16.523 TL alacak. SSK 2000 Sonrası Emekliler: 8.789 TL olan maaşlar, 5 aylık zamla 10.070 TL’ye, 6 aylık tahminle ise 10.245 TL’ye yükselecek. En düşük emekli maaşı 12.500 TL olduğu için kök maaşı bu rakamın altında olanlar, maaşlarını yine bu taban seviyesinde alacak.

9 /10 En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Beklentisi Kök maaşı 10.700 TL’nin altında olan emekliler, mevcut zam oranlarıyla ‘sıfır zam’ riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Ancak ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını kesinleştirdi.