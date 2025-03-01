Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2018 yılından bu yana emeklilere ve hak sahiplerine yılda iki kez ödenen ikramiyenin, 2025 yılı için ne kadar olacağı ve ödeme tarihleri araştırılıyor. 2024’te 3.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin, enflasyon ve refah payı doğrultusunda artırılması gündemde.