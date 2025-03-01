2025 Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL olarak ödenen ikramiyenin bu yıl artırılıp artırılmayacağı araştırılıyor. Hükümetin olası zam senaryoları üzerinde çalıştığı belirtilirken, yeni tutarın ve ödeme takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Peki emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?
Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2018 yılından bu yana emeklilere ve hak sahiplerine yılda iki kez ödenen ikramiyenin, 2025 yılı için ne kadar olacağı ve ödeme tarihleri araştırılıyor. 2024’te 3.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin, enflasyon ve refah payı doğrultusunda artırılması gündemde.
BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl yüzde 50 zamlanarak 3 bin liraya yükselmişti.
Emeklilere 2025 yılında yapılan yüzde 15,75'lik zammın ardından, bayram ikramiyelerine gelecek zam oranının bu yıl yüzde 20 ile 40 arasında olması bekleniyor.
Emekli ikramiyeleri yüzde 15,75'lik zam artışı olması durumunda 3 bin 472 lira olacak.
Yüzde 20 artış olması durumunda 3 bin 600 lira yükselecek.
Yüzde 25 artış yapılması durumunda 3 bin 750 lira olacak.
Zam oranının yüzde 30 seviyesinde olması halinde ise ikramiyeler 900 lira artacak ve 3 bin 900 lira olacak.
Yüzde 35 oranında bayram ikramiyesi zammı olursa eğer ikramiye tutarı 4 bin lira sınırını aşacak ve 4 bin 50 lira olacak.
Yüzde 40 zam durumunda ise emeklilerin alacağı ikramiyeler, 4 bin 200 liraya yükselecek.
KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Uygulamadan tüm emekliler faydalanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.