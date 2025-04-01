Emekliye 1000 TL ikramiyeye ek 27.000 TL ödenecek! Yeni miktar tek tek açıklandı: SSK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için...

Emeklilere yönelik banka promosyonu kampanyaları her ay yenileniyor. Mart 2025 itibarıyla, emeklilere yapılan promosyon ödemeleri ve ek ödemelerle toplam tutar 27 bin TL’yi buldu. Emekli promosyon kampanyaları ise Nisan ayında güncellenecek. Ayrıca, 4 bin TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'lik kısmını alan emekliler, geri kalan 1.000 TL’lik fark ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

1 /12 Emekli promosyon kampanyaları ile bankalar arasında müşteri kazanma yarışı hız kesmeden devam ediyor. Mart ayında sona eren banka promosyonlarıyla emeklilere 27 bin TL’lik fırsatlar sunuldu. Ancak Nisan ayında yeni promosyon kampanyaları devreye girecek. Öte yandan, Mart ayı itibarıyla en yüksek promosyon veren banka da belli oldu. Diğer yandan ikramiye ödemelerinin kalan kısmının ne zaman ödeneceği merak ediliyor.

2 /12 EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA BELLİ OLDU Emeklilere özel bankaların sunduğu promosyonlar, maaşlarını taşıyan ve belirli taahhütleri yerine getiren emekliler için oldukça cazip fırsatlar sunuyor. İşte Mart ayında en yüksek emekli promosyonu veren bazı bankalar: 1. ING: SGK emeklilerine, maaşlarını ING'ye taşıyarak ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanma imkanı sunuluyor. Ayrıca, ek nakit promosyonlarla bu tutar toplamda 25.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

3 /12 2. VakıfBank: Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine 27.000 TL'ye varan ödeme yapılabiliyor. Ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde aylık 1.500 TL'ye kadar, 10 ayda ise toplam 15.000 TL’lik ek ödeme fırsatı da sağlanıyor.

4 /12 3. DenizBank: 12.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süreyle maaş alma taahhüdü veren emeklilere, maaş tutarına göre 8.000 TL’ye varan ek promosyon sunuluyor.

5 /12 4. QNB: QNB, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16.200 TL’lik emeklilik ödülü veriyor.

6 /12 5. YapıKredi: Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 20.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca, belirli şartlarla ek ödüller kazanılabiliyor.

7 /12 6. HalkBank: Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

8 /12 7. İş Bankası: SGK emeklilerine özel 14.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuluyor. İş Bankası, aynı zamanda 2.000 TL’ye kadar ek promosyon ve Maximum Kart ile birçok avantaj da sağlıyor.

9 /12 8. Garanti BBVA: Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

10 /12 3 BİN TL’LİK ÖDEME EMEKLİNİN HESABINDA Buna göre emekli maaş ödeme tarihleri ayın 17,18,19'u olanlara 24 Mart tarihinde ödeme aldı. Maaş ödeme tarihi 20,21,22 olanlar 25 Mart'ta ödeme aldı. Ayın 23, 24, 25, 26'sı itibarıyla ödeme alan emekliler 26 Mart tarihinde 3 bin TL’lik bayram ikramiyesini hesaplarında gördü. Bağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler 27 Mart tarihinde ödeme aldı. Emekli Sandığı kapsamında olanlara ödemeler 28 Mart tarihinde yapıldı. Ancak bin TL’lik fark ödemeleri henüz yapılmadı.

11 /12 TEKLİF YASALAŞTI! Meclis’te ilgili kanun görüşmesinin gecikmesi sebebiyle emekliler bayram öncesi 3 bin TL ödeme almışlardı. Ancak sonrasında bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.