Emekliye 14.469 TL'ye ek 21.000 TL ödenecek! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmiyor: Yeni oranlar tek tek açıklandı

Yeni yılda emekli maaşlarına yapılan %15,75'lik zam sonrasında milyonlarca emekli zamlı maaşlarını almaya başladı. Bu gelişmeyle birlikte kamu ve özel bankalar, emeklilere ödenen maaş promosyon tutarlarını güncelledi. Bankaların promosyon tutarları genellikle maaş miktarına bağlı olarak artış gösteriyor. Peki, hangi banka ne kadar maaş promosyonu ödüyor? Detaylar haberimizde…
Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, özel ve kamu bankaları emeklilere sundukları maaş promosyon tutarlarını yeniden belirledi. Özel bankalarda promosyon ödemeleri maaşa ek talimatlarla birlikte 21 bin TL'ye kadar yükselirken, kamu bankalarında bu tutarlar daha düşük seviyelerde kaldı. Devam eden promosyon anlaşmaları için cayma bedeli ödenerek yeni anlaşma yapılabileceği belirtildi. 2025 Ocak itibarıyla bankaların güncel promosyon tutarları merak ediliyor.
2025 yılı itibarıyla bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımayı taahhüt eden müşterilere yönelik promosyon kampanyalarını güncellemiştir. Promosyon tutarları, bankadan bankaya ve emekli maaşının miktarına göre değişiklik göstermektedir.
Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına ve bankaların belirlediği ek koşullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Emeklilerin, kendileri için en uygun teklifi seçmeden önce bankaların güncel kampanyalarını ve şartlarını detaylı bir şekilde incelemeleri önerilir.
İşte bazı bankaların sunduğu güncel promosyonlar:
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacak.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş Aralığı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
AKBANK
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler.
ALBARAKA
14 Ekim – 31 Mart tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilere 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!
Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.
Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.
İlk defa ve EYT ile emekli olacaklar, e-Devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla yapacakları başvuruda “Albaraka Türk” tercih edebiliyor.
SSK ve Bağkur’dan emekli olacaklar, e-Devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla yapacakları başvuruda “Albaraka Türk” tercih edebiliyor.
DENİZBANK
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.
Kampanya 04.10.2024 ile 31.01.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilerimize ;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
GARANTİ
Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2025’tir.
Emekli maaş müşterilerimizin Garanti BBVA ATM’lerinden emekli maaş tutarı kadar yapacakları çekimlerde limit aşım ücreti alınmamaktadır. (Ücretsiz çekim, 20.000 TL’ye kadar olan emekli maaşlarının çekilmesi halinde geçerlidir.) Emekli maaş tutarı 20.000 TL üzeri olan emeklilerimiz de Garanti BBVA ATM’lerinden emekli maaşlarının 20.000 TL’ye kadar olan kısmını limit aşım ücreti ödemeden çekebilirler.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL maaş alanlara 8.000 TL promosyon
15.000 TL - 19.999,99 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon
20.000 TL ve üzeri TL maaş alanlara 12.000 TL promosyon
İNG BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü !
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
VAKIFBANK
SGK veya BAĞKUR'dan emekli olacaklar, SGK İl Müdürlüklerine bireysel olarak müracaat ederek veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunarak maaş bankasını VakıfBank olarak seçebilirler
Emekli maaşını maaşlarını VakıfBank’a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt eden emeklilerimiz promosyon ödemesinden faydalanabilirler. 1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
ZİRAAT BANKASI
SGK (SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.