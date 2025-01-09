EMEKLİYE 24.500 TL YATACAK: Başvurusu onaylanan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 17, 18, 19, 20, 21, 22 Ocak'ta....

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen emeklilere, üç yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü karşılığında nakit promosyon ödemeleri yapılıyor. Promosyon tutarları emekli maaşı miktarına göre değişiklik gösterirken, bankaların ek avantajları da dikkat çekiyor. Bazı bankalar, promosyonların yanı sıra kredi kartı aidatsız kullanım, fatura otomatik ödeme talimatına indirim veya hediye puan gibi ek fırsatlar sunuyor. 2025 itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları ve avantajlar güncellenmeye devam ediyor.
Yeni emekli olanlar veya promosyon taahhüt süresi dolan emekliler, güncel banka promosyon ücretlerini araştırmaya devam ediyor. Bankalar, müşteri memnuniyetini artırmak ve yeni maaş müşterileri kazanmak için cazip promosyonlar sunuyor. Promosyon tutarları genellikle emekli maaşının miktarına göre değişse de, bankalar artık bu ödemeleri maaş tutarına endekslemekle sınırlı kalmıyor. Daha fazla müşteri çekmek için bankalar, promosyon paketlerine ek avantajlar da ekliyor. Ücretsiz EFT/havale işlemleri, kredi kartı aidat muafiyeti, otomatik ödeme talimatlarına özel indirimler ve hediye puan gibi hizmetler, bu kampanyaların öne çıkan unsurları arasında.
Bazı bankalar, promosyon tutarlarının yanı sıra çeşitli ekstra avantajlar sunarak fark yaratıyor. Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Bazı bankalar, promosyon tutarlarının yanı sıra çeşitli ekstra avantajlar sunarak fark yaratıyor. Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
INGBANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
e-Devlet Kapısı üzerinden veya Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek veya ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak veya banka şubelerine giderek kolayca maaşınızı taşıyabilir, size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.
Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
GARANTİ BANKASI
Garanti Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2025’tir. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz. Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar: 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL promosyon avantajından faydalanabilecek.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
HALKBANK
Halkbank İnternet Şube’de Başvuru mesünüde Emekli Başvuru başlığı altında yer alan Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilir, Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden izleme ve iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Halkbank promosyon tutarları şu şekilde;
10.000 TL - 14.999,99 TL: 8000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri: 12 bin TL
VAKIFBANK
Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan müşteriler 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
QNB
Emekli maaşını ING'den alan müşteriler 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü verilecek.
DENİZBANK
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.
Kampanya 04.10.2024 ile 31.01.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
ALBARAKA
14 Ekim 2024 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilere 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!
Emekli maaşını bankadan alan müşteriler, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.
Ayrıca müşterileri bankaya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.