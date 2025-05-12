Emekliye çifte bayram yaşatacak! SSK, Bağkur, EYT ve Emekli Sandığı listeye dahil oldu: 14.469 TL üstü taban maaş alana...

Emekliler Kurban Bayramı öncesi ikinci ikramiyelerini almak için geri sayıma başladı. Ramazan Bayramı’nda 4 bin liraya yükseltilen ikramiye tutarıyla birlikte toplamda 8 bin liraya ulaşan bayram ikramiyesi, bu yıl da milyonlarca kişiye çifte sevinç yaşatacak. Haziran ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması beklenen ödemelerden emeklilerin yanı sıra dul, yetim aylığı alanlar ve diğer hak sahipleri de yararlanacak. Öte yandan, bu süreçte emekli olacak vatandaşlar için ikramiye hakkı kazanabilmeleri adına kritik bir iki haftalık takvim işliyor.
Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, Haziran’ın ilk haftasında milyonlarca hak sahibinin hesabına yatırılacak. Bu ödemeden faydalanmak isteyen yeni emekli adayları için ise kritik tarih 31 Mayıs olarak belirlendi. Belirtilen tarihe kadar emeklilik işlemlerini tamamlayanlar, ikramiye ödemesinden yararlanabilecek. İşte 2025 yılı ikinci bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…
BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI: SON TARİH 31 MAYIS
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca emekli ve hak sahibi, 2025 yılının ikinci bayram ikramiyesini alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bu yıl 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, Haziran ayının ilk haftasında SGK tarafından ödenecek. Ancak yeni emekliler için önemli bir tarih var: 31 Mayıs. Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlayanlar, ikramiyeye hak kazanacak.
EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDA KRİTİK TARİH: 31 MAYIS
Bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nın bulunduğu ay içinde maaş alan SGK emeklilerine ve diğer hak sahiplerine ödeniyor. Bu nedenle 31 Mayıs'a kadar emeklilik başvurusunu yapanlar, maaş hesaplamaları 1 Haziran itibarıyla başlayacağı için Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.
MAAŞ ÖDEMESİ GECİKİRSE NE OLACAK?
Maaş henüz hesaba yatmamış olsa bile, önemli olan maaş başlangıç tarihinin 1 Haziran olması. Yani ikramiye hakkı, maaşın ödendiği tarihe değil; emeklilik başvurusunun yapılma tarihine bağlı. Maaş ödemesi daha sonra toplu olarak yapıldığında, 4 bin TL’lik bayram ikramiyesi de bu ödeme ile birlikte yatırılıyor.
İKRAMİYE NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
2025 Kurban Bayramı, 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. SGK, bayramdan önceki hafta yani 2-5 Haziran tarihleri arasında ikramiye ödemelerini gerçekleştirecek. Ödemeler için herhangi bir başvuru gerekmiyor. İkramiye tutarları, emeklilerin ve hak sahiplerinin maaş aldığı banka hesaplarına otomatik olarak aktarılacak.
İKRAMİYE MİKTARI HERKES İÇİN AYNI MI?
Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi maaş fark etmeksizin 4 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak dul, yetim ve maluliyet maaşı alanlar ikramiyeyi hisseleri oranında alacak. Örneğin maaşın yüzde 75’ini alan hak sahibi 3 bin TL, yüzde 50’sini alan kişi ise 2 bin TL ikramiye alacak.