Emekliye çifte bayram yaşatacak! SSK, Bağkur, EYT ve Emekli Sandığı listeye dahil oldu: 14.469 TL üstü taban maaş alana...

MAAŞ ÖDEMESİ GECİKİRSE NE OLACAK?

Maaş henüz hesaba yatmamış olsa bile, önemli olan maaş başlangıç tarihinin 1 Haziran olması. Yani ikramiye hakkı, maaşın ödendiği tarihe değil; emeklilik başvurusunun yapılma tarihine bağlı. Maaş ödemesi daha sonra toplu olarak yapıldığında, 4 bin TL’lik bayram ikramiyesi de bu ödeme ile birlikte yatırılıyor.