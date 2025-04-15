Emekliye ek zam tablosu gün yüzüne çıktı! 14.469 TL taban maaş alan SSK - Bağkur ve EYT'li emekli...

Milyonlarca emekli, Temmuz 2025'te alacakları maaş zammını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verilerine göre, ilk üç aylık enflasyon oranı %9,76 olarak gerçekleşti . Bu veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %29,98'e yükseldi . Bu beklenti, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını da etkileyebilir.
Emekliler Temmuz ayına çifte beklentiyle giriyor. Haziran ayında Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak milyonlarca emekli, Temmuz ayında ise yılın ikinci maaş zammını bekliyor. Ocak döneminde yüzde 15,75'lik enflasyon farkı oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz artışıyla birlikte maaşlarında yeni bir iyileştirme bekliyor. Zam oranı, ilk altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek. Gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarında.
EMEKLİ ZAM ORANI İÇİN İLK İPUCU
2025'in ikinci maaş zammı Temmuz ayında yapılacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Ocak ayında maaşlarına yapılan yüzde 15.75'lik artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak Temmuz'daki zam oranı, bu artışın devamı niteliğinde olacak. Peki, 2025 Temmuz zammı ne kadar olacak?
ENFLASYON VERİLERİ VE ZAM ORANI TAHMİNİ
İlk 3 aylık enflasyon verisi netleşti ve Ocak-Mart dönemi enflasyonu yüzde 10.06 olarak belirlendi. Ancak Temmuz'daki zam oranı için geriye 3 aylık veri kaldı. Merkez Bankası, Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlayarak, Temmuz zam oranı için ipucu verdi.
Anket sonuçlarına göre, Nisan ayında enflasyonun yüzde 3.07, Mayıs'ta yüzde 2.20 ve Haziran'da yüzde 1.70 olması bekleniyor. Bu tahminler gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Temmuz zammı oranı yüzde 17.91 olacak.
EK ARTIŞ İHTİMALİ
Emeklilerin Temmuz ayında alacakları maaş zammı kesinleşmeden önce, bir diğer önemli gelişme ise ek iyileştirme konusu olacak. 3 Temmuz'da zam oranı açıklanacak ve aynı ay içerisinde zamlı ödemeler yapılacak. Ayrıca, emeklilere yönelik ek düzenlemeler de gündemde. Taban aylık artışı ve refah payı gibi taleplerin yer alacağı bu düzenlemeler, yasal olarak hayata geçirilecek.
MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?
Merkez Bankası'nın yayımladığı anket, memurların ve memur emeklilerinin de maaş artışına ilişkin ipuçları veriyor. Temmuz'da memurlara ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 5 olacak. Bunun yanı sıra, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Anketteki tahminlere göre, Temmuz ayında memurların maaşlarına yapılacak toplam zam oranı yüzde 16.80 olacak.
TÜM VERİLERİN YANSIMASI
Sonuç olarak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen Temmuz zammı oranı yüzde 17.91 olarak öngörülürken, memur ve memur emeklileri içinse zam oranı yüzde 16.80'e ulaşacak. Enflasyon oranları, Temmuz'da yapılacak zammın ve iyileştirmelerin temel belirleyicisi olmaya devam edecek.
Mevcut - %17.91 Zamlı
14.500 → 17.096,95
14.600 → 17.214,86
14.700 → 17.332,77
14.800 → 17.450,68
14.900 → 17.568,59
15.000 → 17.686,50
15.500 → 18.585,05
16.000 → 18.865,60
16.500 → 19.455,15
17.000 → 20.044,74
17.500 → 20.634,29
18.000 → 21.223,80
19.000 → 22.402,90
20.000 → 23.582,00
25.000 → 29.477,50
26.000 → 30.656,60
27.000 → 31.835,70
28.000 → 33.014,80
29.000 → 34.193,90
30.000 → 35.373,00
31.000 → 36.552,10
32.000 → 37.731,20
33.000 → 38.910,30
34.000 → 40.089,40
35.000 → 41.268,50
36.000 → 42.447,60
37.000 → 43.626,70
38.000 → 44.805,80
39.000 → 45.984,90
40.000 → 47.164,00
41.000 → 48.343,10
42.000 → 49.522,20
43.000 → 50.701,30
44.000 → 51.880,40
45.000 → 53.059,50
46.000 → 54.238,60
47.000 → 55.417,70
48.000 → 56.596,90
49.000 → 57.775,90
50.000 → 58.955,00