Emekliye ikramiye fark detayı oluştu! 1000 TL fark resmi gazetede yayınlandı mı, Meclis'ten geçti mi?

Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemesi için süreç hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından, Ramazan Bayramı’nda 3 bin TL olarak ödenen ikramiyenin 1000 TL’lik farkı hesaplara yatırılacak. 30 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, emekli bayram ikramiyesi yüzde 33,33 artışla 4 bin TL’ye çıkarılmıştı. Ancak Meclis’teki onay ve Resmi Gazete’de yayımlanma sürecinin gecikmesi nedeniyle ilk ödeme 3 bin TL olarak yapılmıştı.
Emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmesini içeren düzenleme, 30 Mart Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüzde 33’lük zamla belirlenen yeni tutar, TBMM’deki yasal süreç ve Resmi Gazete yayımı geciktiği için Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yansıtılamadı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine tahsis numaralarına göre 3 bin TL olarak yatırılan ikramiyenin fark ödemesi için SGK’nın hazırlıklarını tamamlaması bekleniyor. 1000 TL’lik farkın ödeme takvimi netleştiğinde, duyuru SGK tarafından yapılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN 4 BİN TL KARARI RESMİ GAZETE'DE
Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine gelecek olan zammın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesini bekliyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ (1000 TL) NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL olma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan sonraki süreçte hesaplara geçen 3000 liranın yanında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1000 liralık fark ödemelerinin yapılacağı takvimi belirlemesi bekleniyor.
Ödemelerin bayram haftasının tamamlanmasıyla birlikte 7 Nisan itibariyle planlanması bekleniyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ TBMM'DE
Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'na geldi ve görüşülmeye başlandı. TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.
İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.
Buna göre;
SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:
17, 18, 19 olanlara 24 Mart
20, 21, 22 olanlara 25 Mart
23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart
BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart
Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.
FARK ÖDEMESİ SGK TARAFINDAN DUYURULMUŞTU
Geçtiğimiz hafta bayram ikramiyesi ödemelerini 3 bin TL üzerinden yatıran SGK, 1000 TL'lik farkın Resmi Gazete kararının ardından yatırılacağını açıklamıştı.
Açıklamada, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.