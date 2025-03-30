Emekliye ikramiye fark detayı oluştu! 1000 TL fark resmi gazetede yayınlandı mı, Meclis'ten geçti mi?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmesini içeren düzenleme, 30 Mart Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüzde 33’lük zamla belirlenen yeni tutar, TBMM’deki yasal süreç ve Resmi Gazete yayımı geciktiği için Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yansıtılamadı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine tahsis numaralarına göre 3 bin TL olarak yatırılan ikramiyenin fark ödemesi için SGK’nın hazırlıklarını tamamlaması bekleniyor. 1000 TL’lik farkın ödeme takvimi netleştiğinde, duyuru SGK tarafından yapılacak.