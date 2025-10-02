AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Ekim 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremleri tek tek yayınlıyor. Depremin konumu, saati, büyüklüğü, derinliğini detaylıca açıklanıyor. Vatandaşlar bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, saat kaçta deprem oldu? İşte son dakika son depremler haberi
2 EKİM SON DEPREMLER
AFAD ölçümlerine göre bugün büyük bir deprem meydana gelmedi.
2 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-10-02 12:56:19 39.64778 29.48722 7.07 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2025-10-02 12:47:01 37.58444 29.10917 7.0 ML 0.9 Tavas (Denizli)
2025-10-02 12:41:20 39.2225 28.10722 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-02 12:25:22 35.67583 32.42056 7.0 ML 2.4 Akdeniz
2025-10-02 12:20:52 36.13667 36.39056 6.5 ML 2.1 Harem, İdlib (Suriye) - [03.24 km] Altınözü (Hatay)
2025-10-02 12:12:16 39.23167 29.00278 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-02 12:12:00 38.29111 38.10861 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-10-02 12:10:51 39.19139 28.20611 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-02 12:08:34 39.24833 28.97306 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-02 12:03:04 38.48972 28.48139 7.0 ML 0.8 Kula (Manisa)
2025-10-02 11:43:46 39.44917 26.49167 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Edremit Körfezi - [10.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-10-02 11:43:18 39.22889 28.97667 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-10-02 11:35:04 39.23472 28.33528 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-02 11:34:16 39.24028 28.14056 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-02 11:24:56 38.11722 32.07528 7.0 ML 1.4 Ilgın (Konya)
2025-10-02 11:19:23 39.23833 28.07917 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-02 11:18:04 39.29 28.8925 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-02 11:09:58 39.18083 28.19333 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-02 11:03:03 39.2375 28.99028 7.88 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-10-02 10:39:20 38.51611 40.27111 7.0 ML 1.6 Genç (Bingöl)
2025-10-02 10:31:54 39.19639 28.24472 4.32 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-02 10:25:49 38.01833 26.98722 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.14 km] Menderes (İzmir)
2025-10-02 10:19:30 39.24111 28.93278 7.07 ML 1.2 Simav (Kütahya)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.