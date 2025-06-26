Erdoğan ve Trump Lahey'de Buluştu: Ortak Basın Açıklamasında Hangi Konular Öne Çıktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için gittikleri Lahey'de bir araya geldi. Ortadoğu'daki gerilimin gölgesinde gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında da büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda dönüşü medya mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinin verimli geçtiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki NATO zirvesinde bir araya geldi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinin verimli geçtiğini belirtti. İşte Erdoğan- Trump görüşmesinde öne çıkan başlıklar...
Erdoğan ve Trump Ortak Basın Açıklamasında Hangi Konular Öne Çıktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekerek, dünyaya "Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz" sözleriyle çağrı yaptı. Başkan Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes çağrısı dünya medyasına damga vurdu.
Uluslararası haber ajansı Reuters, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran-İsrail arasında kalıcı ateşkese uyulması ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulundu" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze trajedisi hakkındaki sözlerine geniş yer verildi.
Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Erdoğan'ın öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:
Dostum Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Trump ile ikili ilişkilerimizden NATO ortaklığına, bölgesel ve küresel meselelere kadar pek çok başlığı ele aldık. Biliyorsunuz, ABD ile 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak arzusundayız. Bölgemizdeki çatışmaları ve gerilimleri ele alma fırsatı bulduk. İsrail-İran arasındaki ateşkesteki gayretlerine atıfta bulunarak, Gazze ve Rusya-Ukrayna'daki çatışmaların sonlandırılması konusunda da aynı gayretin beklendiğini ifade ettim. Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesinin önemini vurguladık. Türkiye'nin bu konuda tarihi ve vicdani sorumluluğu var. Bu vahşet devam edemez. Gazze'de kan durmadıkça hiç kimse kendini güvende hissedemez. Birileri rahatsız olsa da biz bu gerçekleri söylemekten çekinmeyeceğiz. Çözüm perspektifiyle yaklaşıldığında, adil ve kalıcı çözüme ulaşabiliriz. Yeter ki diyalog kanallarını açık tutalım ve çözümü isteyelim. Özellikle bölgemizin yeni gerilimlere, çatışmalara kesinlikle tahammülü yoktur. İsrail, insani yardımların gönderilmesinde Kızıl Haç'a dahi engel oluyor. Bunun üzerinde de durduk. Bölgemizin ihtiyacı, daha fazla barış, daha fazla huzur ve daha fazla istikrardır. Tüm bu konularda çözümleri içeren yaklaşımımızı Sayın Trump'a aktardık ve kendisinden bu konuda destek bekliyoruz. Trump önerilerimize olumlu yaklaştı.
"F-35'lerden vazgeçmiş değiliz"
Hava savunma sistemi sadece S-400 ile bitmiyor. Bunu son günlerde kamuoyumuz da yakından gördü. Çok katmanlı bir sistemler bütünü oluşturmanız şart. Çeşitli irtifalarda füzelerimizin olması ve bunları da bir vücudun organları gibi uyumlu çalışması çok önemli. Biz ülkemizi bir noktaya kadar getirdik, ancak bununla yetinmiyoruz. Füze kabiliyetlerimizi artırmamız lazım. Sistemler sistemini, yani “Çelik Kubbe”mizi inşa ediyoruz. Farklı irtifalardaki hava savunma sistemlerini, algılayıcılarımızı, elektronik harp sistemlerini bir araya getirerek sistemler sistemini hayata geçiriyoruz. Bizim bu noktada yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz SİPER'lerimiz, KORKUT'larımız, HİSAR'larımız, SUNGUR'larımız ve nice güzide silah sistemlerimiz bulunuyor. Biz, “nasıl olsa birinden alırız”, “nasıl olsa paramız olduğu müddetçe bize bu sistemleri satarlar” anlayışıyla köşemizde otursaydık, bunlar olur muydu? Olmazdı. Gün oldu, paramızla müttefiklerimizden silah alamadık. “Kendimiz yaparız, hem de en iyisini yaparız” dediğimizde, bizimle dalga geçenler oldu. Kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, milli muharip uçağımızı, KAAN'ı ürettik. Bazıları KAAN'a başladığımızda, onu “kalorifer peteği” diye aşağılamaya kalktılar. Bunları hep birlikte yaşamadık mı? KAAN bugün göklerde. Her projenin engellenmesi için beşinci kol faaliyeti yürütenleri benim milletim çok iyi biliyor. Biz F-35'lerden de vazgeçmiş değiliz. Projeye dönüş ile ilgili niyetimizi muhataplarımızla görüşüyoruz. F-35 programı, teknik olduğu kadar siyasi bir süreçtir. Türkiye haksız yere program dışı bırakılmıştır. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu adımı hep eleştirdik. Sayın Trump ile yaptığımız görüşmelerde konuyu ele aldık, teknik düzeyde görüşmelere başlandı. İnşallah ilerleme sağlayacağız.
"İran gazında herhangi bir sıkıntımız yok"
Hürmüz Boğazı’nın kapatılması büyük sıkıntı oluşturur. Biz, İran’ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz. Son gerilim enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye olarak biz kendi enerji kaynaklarımızı artırmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Gabar’daki petrolden Karadeniz’deki doğal gaza kadar birçok noktada üretim yapıyor ve bunu artırmaya gayret ediyoruz. Diğer taraftan da petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimizi ciddiyet ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjide tam bağımsız olma hedefiyle ithalatımızı düşürmek, üretimimizi artırmak için çaba içindeyiz. Nihai hedefimiz ise Türkiye’yi kaynakta ve teknolojide ihracatçı bir ülke haline getirmektir. Yaşananlar enerjinin ülkeler için beka meselesi olduğunu ayan beyan ortaya koymuştur. İki gün önce bir dedikodu yayıldı, dediler ki; “İran doğalgazı kesti.” Bu konuyu derhal Enerji Bakanımla görüştüm; o da muhatabıyla temas kurdu. Aslında böyle bir durum yok. Biz ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmemizi yaptık. Bizim doğal gazımızı kesme gibi bir durumun olacağına asla ihtimal dahi vermiyoruz. Şu anda bizim İran’dan doğal gazımız geliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok.
" ERDOĞAN TÜRKİYE'YE ROL BİÇİYOR"
İngiltere merkezli The Arab Weekly, manşetinde "Trump ile görüşen Başkan Erdoğan, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesinde Türkiye'ye rol biçiyor" başlığını kullandı.