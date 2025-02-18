Kar yağışı ve soğuk yurt genelinde etkili oluyor. Meteoroloji hava durumu raporuna göre, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerde okullar tatil edilmekte. Peki yarın okullar tatil mi? Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan, Tokat ve Amasya’da okul var mı yok mu? 19 Şubat Çarşamba Valilik kar açıklaması yaptı mı? İşte detaylar.

1 /8 Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzurum ve çevresi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Yapılan değerlendirmelere göre; 18.02.2025 tarihinde saat 18:00-başlayacak olan soğuklar 23.02.2025 tarihinde saat 18:00'e kadar etkili olacak. Yetkililer vatandaşları don olayı buzlanma - ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

2 /8 Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, 20 Şubat Perşembe gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde 5 gün boyunca etkili olması bekleniliyor. Peki Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan, Tokat, Amasya’da okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Valilik kar açıklaması yaptı mı?

3 /8 Erzurum okullar tatil mi? Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre 19 Şubat 2025 Çarşamba günü Erzurum'da kar yağışı beklenmektedir. Sıcaklıkların en yüksek 0°C, en düşük -10°C civarında olması öngörülmektedir. Erzurum Valiliğinden 19 Şubat Çarşamba yarın için herhangi bir tatil açıklaması gelmedi.

4 /8 Erzincan'da okullar tatil mi? Erzincan Valiliği yarın için kar tatili açıklaması yapmadı. 19 Şubat 2025 Çarşamba günü Erzincan'da kar yağışı beklenmektedir. Sıcaklıkların en yüksek 3°C, en düşük -6°C civarında olması öngörülmekte.

5 /8 Bayburt’ta okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba bugün için Bayburt Valiliğinden kar tatili açıklaması gelmedi. Mevcut tahminlere göre 19 Şubat 2025 Çarşamba günü Bayburt'ta kar yağışı beklenmektedir. Sıcaklıkların en yüksek 0°C, en düşük -7°C civarında olması öngörülmekte.

6 /8 Amasya’da okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba günü için Amasya Valiliğinden kar tatili açıklaması gelmedi. 19 Şubat 2025 Çarşamba günü Amasya'da kar yağışı beklenmekte. Sıcaklıkların en yüksek 4°C, en düşük -1°C civarında olması öngörülmekte. Bugün bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Amasya’nın Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerimizde sadece taşımalı eğitim sisteminden faydalanan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

7 /8 Ardahan’da okullar tatil mi? Ardahan’da yarın kara yağışı bekleniyor. Tahminler doğrultusunda kar beklenen bölgelerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 19 Şubat Çarşamba günü için Ardahan Vliliğinden henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama gelmedi.