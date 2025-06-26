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Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Haziran 2025 faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans kredi veren bankalar ve vade sayıları

Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Haziran 2025 faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans kredi veren bankalar ve vade sayıları

Tuğba Güner
09:2026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bankaların faizsiz kredi kampanyaları vatandaşların radarına girdi. Özellikle yeni müşterilere özel sunulan 0 faizli ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans fırsatları, esnek ödeme seçenekleriyle öne çıkıyor. Akbank, TEB, İş Bankası, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Denizbank'ın faizsiz kredi tutarları ve başvuru detayları merak konusu. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi, başvuru şartları neler? İşte 0 faizli banka kredileri ve vade sayıları

Garanti BBVA, EnPara, Akbank, DenizBank, QNB Finansbank ve Türkiye İş Bankası yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizle kredi imkanı sağlıyor.

Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?


Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, bireysel müşterilere yönelik olarak 75 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ya da ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor.

EN PARA


%0 faiz oranı

Maksimum tutar

60.000 TL

6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi




DENİZBANK


%0 faiz oranı

Vade 3-3 Ay

Maksimum tutar

45.000 TL

3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans






GARANTİ BANKASI


%0 faiz oranı

Vade 3-3 Ay

Maksimum tutar

75.000 TL

3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans






AKBANK


%0 faiz oranı

Vade 6-3 Ay

Maksimum tutar

60.000 TL

6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans






QNB FİNANSBANK


%0 faiz oranı

Vade 1-3 Ay

Maksimum tutar

75.000 TL

3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans






TÜRKİYE İŞ BANKASI


%0 faiz oranı

Vade 1-3 Ay

Maksimum tutar

55.000 TL

1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans






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