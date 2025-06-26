Bankaların faizsiz kredi kampanyaları vatandaşların radarına girdi. Özellikle yeni müşterilere özel sunulan 0 faizli ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans fırsatları, esnek ödeme seçenekleriyle öne çıkıyor. Akbank, TEB, İş Bankası, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Denizbank'ın faizsiz kredi tutarları ve başvuru detayları merak konusu. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi, başvuru şartları neler? İşte 0 faizli banka kredileri ve vade sayıları
Garanti BBVA, EnPara, Akbank, DenizBank, QNB Finansbank ve Türkiye İş Bankası yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizle kredi imkanı sağlıyor.
Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, bireysel müşterilere yönelik olarak 75 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ya da ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor.
EN PARA
%0 faiz oranı
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
DENİZBANK
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
45.000 TL
3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
GARANTİ BANKASI
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
AKBANK
%0 faiz oranı
Vade 6-3 Ay
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
QNB FİNANSBANK
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
TÜRKİYE İŞ BANKASI
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
55.000 TL
1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans