Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?





Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, bireysel müşterilere yönelik olarak 75 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ya da ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor.