Meteorolojik veriler doğrultusunda yoğun kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle Giresun genelinde kar tatili açıklaması yapıldı. Peki yarın Giresun’da okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 23-27 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü hafta başında soğuk hava ve yağışların etkisi altında olacak, ancak hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Giresun'da bir çok öğrenci ve veli 24 Şubat 2025 Pazartesi (Yarın) okullar tatil edili edilmediği araştırıyor. Peki Giresun’da okular tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?
Giresun’da okular tatil mi?
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Giresun il genelinde 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okullar tatil edildiğini duyurdu.
"Meteorolojik veriler kapsamında Giresun’da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikelerine istinaden; 24 Şubat Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitimi kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan gaziler, engelli ve hamile personeller de 24 Şubat Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır.