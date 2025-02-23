Giresun’da okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 23-27 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü hafta başında soğuk hava ve yağışların etkisi altında olacak, ancak hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Giresun'da bir çok öğrenci ve veli 24 Şubat 2025 Pazartesi (Yarın) okullar tatil edili edilmediği araştırıyor. Peki Giresun’da okular tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?