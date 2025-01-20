2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde 81 ilde hayata geçirilecek olan GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, gençlere sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda ücretsiz etkinlikler sunacak. Peki GSB Gençlik Kış Kulübü Programı başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri ne zamana kadar devam edecek, etkinlikten kimler faydalanacak? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı yarıyıl tatili programı detayları.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), öğrencilerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirebilmeleri için anlamlı bir adım attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere yönelik yeni bir programı hayata geçirdi.
GSB Gençlik Kış Kulübü Programı başladı mı ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatili için özel bir program hazırlandı.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yürüteceği GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, gençlerin yoğun geçen ilk dönemin ardından eğlenerek dinlenmelerini ve sosyal bağlarını güçlendirmelerini amaçlıyor.
GSB Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri neler?
81 ildeki Gençlik Merkezlerinde ücretsiz olarak uygulanacak programla gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Program, gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme imkanı da sağlayacak.
GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, gençlerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimini destekleyen birbirinden farklı ve zengin etkinlikler sunacak.
Programda yer alan faaliyetler arasında akıl ve zeka oyunları, sportif aktiviteler, değerler eğitimi, bilgi yarışmaları, el sanatları ve görsel sanatlar gibi alanlar bulunuyor. Ayrıca gençler, sokak oyunları, drama ve tiyatro etkinlikleriyle eğlenceli anlar yaşayacak. Sabah sporu, halk oyunları, iletişim becerilerini geliştirme oyunları gibi aktiviteler, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklerken, takım çalışması ve değerler eğitimi ile sosyal becerilerini güçlendirecek.
Programda ayrıca il gezileri ve aile buluşmaları gibi toplumsal farkındalık ve aile katılımını teşvik eden etkinlikler de yer alıyor.
GSB Gençlik Kış Kulübü Programı ne zamana kadar sürecek?
GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, 20 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe gençlik merkezlerinde gerçekleştirilecek.
GSB Gençlik Kış Kulübü etkinliklerine kimler katılacak?
Gençlik merkezlerine başvuru yapan her genç, programdan faydalanabilecek. Program kapsamında, 9-12 yaş arası gençler birinci grup, 13-15 yaş arası gençler ise ikinci grup faaliyetlerine katılacak. Ebeveyni eşliğinde gençlik merkezlerine başvuru yapan her genç, programdan faydalanabilecek.
Her dönem sonunda, gençlerin aileleri de özel olarak düzenlenen kapanış programına davet edilecek. Bu etkinlikte, gençlerin atölyelerde ürettikleri ürünler sergilenecek. Kapanış programında ayrıca sokak oyunları, baba-oğul veya anne-kız yarışmaları, müzik, tiyatro ve açık hava sineması gibi eğlenceli aktiviteler yer alacak.