E-devlet hac kayıt başvuru ve kayıt yenileme ekranında yoğunluk yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden başladı. Peki, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? Hac ön kayıt ücreti ne kadar? Hac ön kayıt e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak? İşte hacı adaylarını ilgilendiren hac ön kayıt işlemlerine ilişkin merak edilen detaylar...
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. 2024 yılında hac kurasına giren kesin kayıt hakkı kazanamayanlar ile kesin sırası gelse de hacca gidemeyenler sadece kayıt yenileyecek. 2025 hac ön kayıt ücreti ne kadar? Hac kayıtları nasıl, nereden yapılır?
HAC ÖN KAYITLARI BAŞLADI MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün başlıyor.
HAC ÖN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.
HAC KAYITLARI 2025 NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
2025 yılında hacca gitmek üzere ilk kez başvurmak isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.
Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler."
HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
İlk defa kayıt yaptıracak olanlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.
2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenler kayıtlarını, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlıkça otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu gruptaki vatandaşlar hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini yapacak.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek. Söz konusu gruptaki çocuklar ebeveynlerinin kura kat sayısını etkilemeyecek.
Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.
Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlar, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.