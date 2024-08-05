Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. 2024 yılında hac kurasına giren kesin kayıt hakkı kazanamayanlar ile kesin sırası gelse de hacca gidemeyenler sadece kayıt yenileyecek. 2025 hac ön kayıt ücreti ne kadar? Hac kayıtları nasıl, nereden yapılır?