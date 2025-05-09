Hindistan-Pakistan savaşında küresel güçler kimi destekliyor?

Hindistan ile Pakistan arasında yıllardır süren Keşmir gerilimi, son dönemde bölgede yaşanan terör saldırıları ve hızla değişen askeri ittifaklarla yeniden alevlendi. Her iki ülkenin de nükleer silahlara sahip olması krizi küresel bir güvenlik tehdidine dönüştürürken, ABD, Çin ve Rusya gibi süper güçlerin pozisyonları da denklemi daha da karmaşık hale getiriyor.