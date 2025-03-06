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Hipotermi nedir, belirtileri neler?

Hipotermi nedir, belirtileri neler?

13:526/03/2025, четверг
G: 6/03/2025, четверг
Yeni Şafak
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<p>Hipotermi</p>
Hipotermi

Hipotermi, vücut sisteminin 35°C'nin azalmasıyla ortaya çıkan tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Soğuk hava, suya uzun süre maruz kalma, yetersiz kıyafet kullanımı gibi değişimler meydana gelir. Sanılanın aksine hipotermiya bir hastalık değildir. Genellikle yağmur, rüzgâr, kar veya soğuk suya maruz kalma gibi faktörler tarafından tetiklenir. Peki Hipotermi belirtileri nedir, nasıl tedavi edilir?

Hipotermi, vücut sıcaklığının normalin altına düşmesi durumudur. Normal vücut sıcaklığı yaklaşık 37°C iken, hipotermide bu sıcaklık 35°C'nin altına iner. Hipotermi, vücudun ısı üretme hızının, ısı kaybetme hızından daha düşük olduğu durumlarda ortaya çıkar.


Hipotermi Neden Olur?

Hipoterminin en yaygın nedeni soğuğa maruz kalmaktır. Ancak başka faktörler de hipotermiye yol açabilir:

Soğuk hava, özellikle rüzgar ve nemle birleştiğinde, vücudun hızla ısı kaybetmesine neden olabilir.

Soğuk suya batmak, vücudun ısıyı sudan 25 kat daha hızlı kaybetmesine neden olur.

Soğuk havalarda yeterli giysi giymemek, vücudun ısı kaybetmesine neden olur.

Diyabet, tiroid sorunları ve Parkinson hastalığı gibi bazı hastalıklar, hipotermi riskini artırabilir.

Hipotermi Belirtileri Nelerdir?

Hipoterminin belirtileri, vücut sıcaklığının ne kadar düştüğüne bağlı olarak değişir. Genel olarak, hipotermi belirtileri şunlardır:

Titreme

Uyuşukluk

Konuşma bozukluğu

Koordinasyon kaybı

Bilinç bulanıklığı

Yavaş ve sığ nefes alma

Zayıf nabız

Bilinç kaybı

Hipotermi Tedavisi

Hipotermi tedavisi, vücut sıcaklığının yavaşça yükseltilmesini içerir. Tedavi yöntemleri şunlardır:

Sıcak ve kuru bir yere taşımak

Islak giysileri çıkarmak

Sıcak battaniyelerle sarmak

Sıcak içecekler vermek (bilinci açıksa)

Sıcak su torbaları veya ısıtıcı pedler kullanmak (doğrudan cilde temas etmemesine dikkat edin)

Şiddetli hipotermi durumlarında, hastanede intravenöz sıvılar ve oksijen tedavisi gerekebilir.

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