Huawei, gelişmiş teknolojileriyle akıllı telefon pazarındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'de kullanıcılarla buluşan Huawei Mate X6, üstün özellikleri ve şık tasarımıyla büyük beğeni topladı. Kullanıcılardan gelen olumlu geri bildirimler ve yoğun ilgi, Huawei'nin 3'e dayanıklı Mate XT telefonu içinde yeşil ışık yaktı. Huawei Mate XT fiyatı ne kadar? Özellikleri neler? Huawei Mate XT'in özellikleri ve satış fiyatı belli oldu. İşte detaylar...
Huawei, dünyanın üçe katlanabilen ilk telefonunun lansmanını Eylül 2024’te Çin’de yapmıştı. Mate X6'nın Türkiye'deki performansının ardından Huawei, ürün portföyünü genişletti ve daha fazla seçenek sunmak amacıyla ortaya çıkan hız verdi. Bu potansiyele sahip Huawei, dünyanın ilk üç akıllı telefonu olan Mate XT'nin Türkiye pazarında fizibilitenin artmaya başladığını duyurdu. Mate XT, gelişmiş üçlü oranlı ekran tasarımıyla hem akıllı telefon hem de tablet deneyimiyle tek bir cihazda birleştirerek teknoloji tutkunlarının ilgisine dikkat çekiyor.
Huawei Mate XT Özellikleri
Mate XT, gelişmiş üç boyutlu tasarımıyla esneklik ve çok yönlülük açısından yeni bir standart belirliyor. Çift menteşe sistemi sayesinde cihaz, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayarak üç farklı ekran boyutuna dönüşebiliyor. Tam açıldığında geniş bir tablet ekranı sunarak üretkenlik ve multimedya deneyimini maksimuma çıkarırken, tek katlandığında kompakt bir ekran formatına dönüştürülebilir rahat taşınabilirlik sağlıyor. Tamamen katlandığında geleneksel bir akıllı telefon boyutuna günlük kullanıma uygun hale geliyor. Bu devrim niteliğindeki tasarım, kullanıcıların gücüne göre cihazlarını uyarlamalarına olanak tanırken, dayanıklı ekran yapısı ve gelişmiş menteşe teknolojisi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.
Huawei Mate XT Teknik Özellikleri
İşlemci: Huawei Mate XT, Kirin 9010 çipsetiyle geliyor. Ancak bu işlemci, eski 7nm üretim süreciyle üretildiği için performans ve verimlilik açısından rakiplerinden geri kalıyor.
Ekran: Üç katlanabilir tasarım, benzersiz bir kullanım deneyimi sunuyor.
Yazılım: HarmonyOS NEXT ile geliyor, ancak bazı bölgelerde güvenlik ve gizlilik konularında soru işaretleri bulunuyor.
Huawei Mate XT fiyatı ne kadar?
Çin’deki başlangıç fiyatı 2800 euro olan cihazın global satış fiyatı 3500 euro olarak belirlendi.