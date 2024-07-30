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İbn-i Sina'nın şifalı besinler listesinde 1 numarada! 100 gram tükettiğinizde etkilerine inanamayacaksınız

14:15 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Önemli bir İslam bilgini ve hekim olan İbn-i Sina, Orta Çağ'ın en bilge tıp doktorlarından biri olarak, tıp tarihine önemli katkılarda bulunmuştur. Ancak, onun sağlık ve şifa konusundaki bilgileri sadece ilaçlarla sınırlı değil. Tarihi eserlerinde kuru kayısının sağlık üzerindeki etkilerini de detaylı bir şekilde ele almıştır. Kuru kayısının vücuda sağladığı faydalar ve bu bilgilerin günümüz tıbbı ile nasıl örtüştüğü hakkında ayrıntıları haberimizde derledik...

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Batı dünyasında Avicenna olarak bilinen İbn-i Sina'nın asırlar önce kaleme aldığı tarihî yazmalarında, kuru kayısının sağlık üzerindeki etkileri hakkında dikkat çekici bilgiler bulunuyor. Eski tıp bilgini, bu meyvenin vücuda kattığı faydalara dair şaşırtıcı ayrıntıları paylaşıyor. Kuru kayısının modern bilimle örtüşen özellikleri nelerdir? Cevapları keşfetmek için yazımıza göz atın!

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İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında vücudu temizleyen bitkiler hakkında bilgi veriyor. Tıbbın babası olarak adlandırılan İbn-i Sina'nın reçetesi, bin yıldır kullanılmaya devam ediyor.

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İşte İbn-i Sina'nın asırlar önce El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında değindiği kuru kayısının faydaları:

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BİRÇOK VİTAMİN VE MİNERALLERİ İÇERİR


Kuru kayısı, A, C, E ve K vitaminleri ile demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller bakımından zengindir. Aynı zamanda lif, protein ve antioksidanlar içerir.

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GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLER


A vitamini ve beta-karoten bakımından zengin olan kuru kayısı, göz sağlığını destekler ve gece körlüğü gibi görme sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

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SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR


Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Lif, bağırsak hareketlerini artırarak sindirimi kolaylaştırır.

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BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR


İçerdiği antioksidanlar ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

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KEMİKLERE İYİ GELİR


Kalsiyum, magnezyum ve K vitamini içeriği ile kemik sağlığını destekler. Osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

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KALP SAĞLIĞINI KORUR


Potasyum içeriği ile kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını korur. Ayrıca, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

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YAŞLANMAYI GECİKTİRİR


Antioksidanlar ve E vitamini sayesinde cildin sağlıklı ve genç görünmesine katkıda bulunur. Serbest radikallerle savaşarak cilt yaşlanmasını geciktirir.

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#kuru kayısı faydaları
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