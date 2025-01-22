Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden ortaklığı ile hazırlanan Otomobil Piyasası Görünümü raporu paylaşıldı. Rapora göre, aralık ayında otomobil talep endeksi geçen aya kıyasla yüzde 1,7 geriledi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,5 arttı.