Sıfır otomobillerde hayata geçirilen kampanyalar, ikinci ele olan talebi azalttı. İkinci el otomobillere talep düşüşü, yüksek faiz oranlarının da katkısıyla piyasada durgunluğa yol açtı. İşte ortalama otomobil fiyatları.
Sıfır otomobillere yapılan yeni yıl kampanyaları 2. el otomobillere talebi düşürdü. Yüksek faizin de etkisiyle canlılığı azalan 2. el otomobil piyasasında fiyatlar 18 aydır enflasyonun altında kalmasına rağmen talep görmüyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden ortaklığı ile hazırlanan Otomobil Piyasası Görünümü raporu paylaşıldı. Rapora göre, aralık ayında otomobil talep endeksi geçen aya kıyasla yüzde 1,7 geriledi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,5 arttı.
Uzmanlar yılın son ayında sıfır otomobil kampanyalarının hızlandığını belirtiyor. İkinci elde canlılığın bu durum nedeniyle sınırlı kaldığını ifade ediyorlar.
Otomobilde satış süresi de uzadı. Kapatılan ilan yaşı 0,3 gün uzayarak 20,2 güne yükseldi. Yani araçlar ortalama 20 günde alıcı buluyor. Talebin yüksek olmaması fiyatta artışı sınırlıyor. Enflasyondan arındırılan veriler fiyatta 18 aydır reel düşüşe işaret ediyor. Ancak bu durum 2024'ün sonuna doğru değişmeye başladı.
Ortalama otomobil fiyatları ne kadar?
Ortalama otomobil fiyatı Kasım 2024'te 899 bin 940 lira olarak belirlenmişti. Aralık ayında 908 bin 588 liraya çıktı. Ortalama fiyat bir önceki aya göre yüzde 5,6 arttı.
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