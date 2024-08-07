Okullar bu yıl 9 Eylül 2024 tarihinde açılacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde ilk ders için heyecanlı geri sayım başladı. Bu yıl ilkokula başlayacak olan 1. sınıf öğrencileri ile ortaokula başlayacak olan 5. sınıf öğrencileri yeni başlayacakları okullara okul kayıt tarihleri içerisinde kayıtlarını gerçekleştirecek. Bu noktada öğrenciler ve velileri 2024 okul kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki, İlkokul 1.sınıf ve ortaokul 5.sınıf okul kayıt tarihleri belli oldu mu? MEB 2024-2025 okul kayıtları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

1 / 6 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kayıtlarının yapılacağı tarih, 1. sınıfa ve 5. sınıfa başlayacak olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan okul kayıt takvimi sonrasında, öğrencilerin kayıt yapacakları tarih belli oldu. Peki, okul kayıtları ne zaman yapılacak?

2 / 6 İLOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. MEB tarafından ilkokul öğrencilerinin kayıt tarihleriyle ilgili açıklama yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı.

3 / 6 ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2024?

5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

4 / 6 İLKOKUL KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

5 / 6 e-DEVLET ADRESE GÖRE KAYIT SORGULAMA