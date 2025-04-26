İOKBS BURSLULUK SINAV BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ





Buna göre, Bursluluk (İOKBS) sınavı 27 Nisan Pazar saat 10:00'da başlayacak. Sınava girecek olan öğrencilere 80 soru için 100 dakika süre verilecek. Sınava 10:15'e kadar öğrenci alınmaya devam edecek. Geç kalan öğrenciye ek süre verilmeyecek.





10:00'da başlayacak olan Bursluluk sınavı 11:40'ta sona erecek.







