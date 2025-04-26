İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında sınav tarihinin ertelenip ertelenmediği araştırılıyor. MEB'den bursluluk sınav tarihine ilişkin açıklama geldi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) tarihi belli oldu. Sınava girecek olan öğrencilerin bursluluk sınav giriş belgelerini alması gerekiyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB'den yapılan açıklama...
İOKBS BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. MEB bursluluk sınavı takviminde değişiklik yapmayacak. Peki 2025 Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta?
İOKBS BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 27 Nisan Pazar günü yapılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde daha önceden belirtildiği gibi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir." denildi.
İOKBS BURSLULUK SINAV BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ
Buna göre, Bursluluk (İOKBS) sınavı 27 Nisan Pazar saat 10:00'da başlayacak. Sınava girecek olan öğrencilere 80 soru için 100 dakika süre verilecek. Sınava 10:15'e kadar öğrenci alınmaya devam edecek. Geç kalan öğrenciye ek süre verilmeyecek.
10:00'da başlayacak olan Bursluluk sınavı 11:40'ta sona erecek.
İOKBS SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Bursluluk (İOKBS) sınavı 27 Nisan Pazar saat 10:00'da başlayacak. Sınava girecek olan öğrencilere 80 soru için 100 dakika süre verilecek. Sınava 10:15'e kadar öğrenci alınmaya devam edecek. Geç kalan öğrenciye ek süre verilmeyecek.
BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ 2025 SORGULAMA EKRANI
27 Nisanda düzenlencek İOKBS sınavının giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
Bursluluk sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden sınava katılacakları okulları kontrol edebilirler.