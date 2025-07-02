iOS 26 güncellemesi hangi iPhone’lara gelecek? iOS 26 güncellemesini alacak İphone modelleri

İOS 26 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Apple platformlarındaki yeni tasarım, insanların en çok önemsediği içeriği öne çıkarıyor ve platformlar arasında birleşik bir tasarım dili oluşturuyor; her birini benzersiz kılan belirgin nitelikleri korurken. Camın optik özelliklerini akışkanlık hissiyle birleştiren yeni bir dinamik malzeme olan Liquid Glass'ı tanıtıyor. Liquid Glass, içeriği altından kırıyor, etrafındaki ışığı yansıtıyor ve kenarları boyunca muhteşem bir mercek efekti oluşturuyor.

Canlı Çeviri

Çağrı Çeviri API'sini kullanarak uygulamalarınızda Canlı Çeviri'den yararlanın. Canlı Çeviri metni otomatik olarak çevirerek arkadaşlarınızla kendi dillerinde iletişim kurmanızı sağlar. FaceTime ayrıca artık tamamen cihazda çalışan Apple yapımı modeller tarafından etkinleştirilen çevrilmiş canlı altyazılar da sağlıyor, böylece kişilerin kişisel görüşmeleri gizli kalıyor.

Apple Oyunları uygulaması

Oyunlar uygulaması, oyuncuları ve arkadaşlarını iPhone, iPad ve Mac'lerinde oyunları keşfedebilecekleri, indirebilecekleri ve oynayabilecekleri tek bir kullanışlı yerde bir araya getirir. Oyunlarınız Oyunlar uygulamasında otomatik olarak görüntülenir ve Uygulama İçi Etkinlikler ve Game Center özelliklerini kullanarak oyunlarınızın görünürlüğünü ve etkileşimini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Temel Modeller çerçevesi

Apple işletim sistemlerinin çekirdeğine yerleştirilen Apple Intelligence, Writing Tools, Genmoji ve Image Playground gibi özellikler aracılığıyla insanların işlerini halletmelerine yardımcı olan kişisel zeka sistemidir. Artık herhangi bir uygulama, Foundation Models çerçevesi aracılığıyla birçok Apple Intelligence özelliğini destekleyen cihaz içi modellerden yararlanabilir. Metin çıkarma, özetleme ve daha fazlası gibi model yeteneklerini kullanarak uygulamanızdaki akıllı özellikleri desteklemek için bu çerçeveyi kullanın. Model cihaz içi olduğundan, kullanıcılarınızın verileri gizli kalır ve bir sunucu tarafı modeline veya başka birine gitmesi gerekmez. Kolayca kullanılabilir, bu nedenle oluşturduğunuz özellikler çevrimdışı olarak çalışır. Ve hepsi istek başına ücretsiz olarak kullanılabilir.

Uygulama Amaçları çerçeve güncellemeleri

App Intents çerçevesiyle, kişiler uygulamanızda olmadıklarında bile uygulamanızın temel işlevlerini kolayca bulabilir ve kullanabilirler. App Intents çerçevesi, uygulamanızın eylemlerini ve içeriğini Siri, Spotlight, widget'lar, denetimler ve daha fazlası dahil olmak üzere sistem deneyimleriyle derinlemesine entegre eder.

App Intents, bağlam farkında Eylem Düğmesi deneyimleri, Widget'larda etkileşim, Kısayollar aracılığıyla otomasyon ve Kontrol Merkezi'ndeki hızlı denetimlerle kullanılabilir. Artık uygulamaya özgü görsel arama mantığınızı görsel zekadaki içeriğe uygulayabilirsiniz. Bu, sonuçlarınızı doğrudan arama deneyimine getirir, böylece kişiler sonuçlardan uygulamanıza derin bağlantı kurabilir.























