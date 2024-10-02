İran İsrail'e füze yağdırdı: Bağdat'ta sevinç gösterileri, ABD'den tepki mesajı

İran'ın İsrail'e füze ile misilleme yapması dünya gündeminde yankı buldu. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanı Muhammed Cafer Kasir'i öldürdüğünü ileri sürdü. Saldırılara ilişkin ABD'den destek mesajları geldi. İki aday da İsrail'e güçlü destek verirken, Tahran'ın, rakiplerinin politikalarından dolayı güçlendiğini savundu. İran, "İsrail'e saldırıyı meşru müdafaa hakkımız uyarınca düzenledik" açıklamasında bulundu. İşte 2 Ekim 2024 İran İsrail saldırılarında son gelişmeler...
İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtti. AA muhabiri, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaştı.
Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Saldırının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun "siyonist rejimin" İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.
Tel Aviv'de sirenler çaldı
Lübnan 50 yıl içinde dördüncü kez işgal edilirken, İsrail ordusu sınır hattındaki 25 köye acil tahliye emri verdi .İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyururken, Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı.
Bağdat'ta sevinç gösterileri
Iraklılar, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırı sonrası sevinç gösterisi yaptı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup, İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılar sonrası sevinç gösterisi yaptı.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten İran'ın İsrail saldırısına tepki
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, İsrail'in İran'ın saldırısını ABD yardımıyla bertaraf ettiğini belirterek, “Ortak savunmamız etkili oldu” dedi. İran'ın Orta Doğu'da istikrarı bozan, tehlikeli bir güç olduğunu savunan Harris, “İsrail'in güvenliğine olan bağlılığım sarsılmazdır” ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, Washington D.C'deki Josephine Butler Parks Center'da İran'ın İsrail'e yönelik roketli saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın “pervasız” ve “küstah” bir saldırıyla İsrail'e yaklaşık 200 balistik füze fırlattığını söyleyen Harris, “Bu saldırıyı kesin bir dille kınıyorum” ifadelerini kullandı. İran'ın Orta Doğu'da istikrarı bozan, tehlikeli bir güç olduğunu ve bugün İsrail'e yapılan saldırının bu gerçeği gözler önüne serdiğini savunan Harris, “Bugün erken saatlerde Başkan Biden ve ulusal güvenlik ekibimizle birlikte Durum Odası'ndaydım. Saldırıyı gerçek zamanlı olarak izledik ve bölgedeki ABD personelinin korunmasının her şeyden önemli olduğunu yineledik” ifadelerini kullandı.
“Başkan Biden'ın İran füzelerini vurma talimatını destekliyorum”
ABD Başkanı Joe Biden'ın “ABD ordusunun İsrail'i hedef alan İran füzelerini vurması” yönündeki talimatını tamamen desteklediğini ifade eden Harris, “Etkilerini hala değerlendiriyoruz. Ancak ilk belirlemeler, İsrail'in bizim de yardımımızla bu saldırıyı bertaraf edebildiği yönünde. Ortak savunmamız etkili oldu ve bu başarılı işbirliği pek çok masum hayatı kurtardı” şeklinde konuştu. İsrail'in İran ve İran destekli terörist milislere karşı kendisini savunma kabiliyetine sahip olmasını her zaman destekleyeceğini yineleyen Harris, “İsrail'in güvenliğine olan bağlılığım sarsılmazdır” dedi.
“İran'a karşı ne gerekiyorsa yapacağız”
Harris, İran'ın sadece İsrail için değil, aynı zamanda bölgedeki Amerikan personeli, Amerikan çıkarları ve İran merkezli ve destekli terörist vekillerin elinde acı çeken masum siviller için de bir tehdit olduğunu dile getirdi. “İran'a ve İran destekli teröristlere karşı ABD güçlerini ve çıkarlarını savunmak için ne gerekiyorsa yapmaktan asla çekinmeyeceğiz” diyen Harris, “İran'ın saldırgan tutumunu engellemek ve onları sorumlu tutmak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
AB: Hizbullah ve İsrail arasında derhal ateşkes sağlanmalıdır
AVRUPA Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e başlattığı hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, “Hizbullah ile İsrail arasında derhal ateşkes sağlanmalıdır” dedi.
AB, Lübnan'da yaşanan sivil kayıpları ve sivil altyapının tahribatını kınayarak dün gece İran'ın başlattığı hava saldırısından dolayı endişelerini dile getirdi. Uluslararası İnsancıl Hukuka saygı çağrısı yapıldı ve tüm taraflara diplomasiye öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Yüksek Temsilci Josep Borrell açıklamasında BM'nin Lübnan'daki misyonu UNIFIL'in istikrar sağlama çabalarının desteklenmesi gerektiği vurgulayarak, “Lübnan'daki çok sayıda sivil kaybı, sivil altyapının uzun vadeli etkileriyle birlikte tahribatını ve her iki taraftaki çok sayıda yerinden edilmiş kişiyi kınıyoruz ve bir kez daha her koşulda Uluslararası İnsani Hukuk'a saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Silahlar artık susturulmalı ve diplomasi sesi herkes tarafından duyulmalı ve duyulmalıdır. Lübnan Silahlı Kuvvetleri (LAF), her zamankinden daha fazla, hem iç hem de bölgesel istikrarın garantörü olarak kritik bir rol oynamaya çağrılıyor. AB, 23 Eylül'de LAF'ı güçlendirmek için yeni bir yardım tedbiri kabul etti ve gelişen durum göz önünde bulundurulduğunda desteğini artırmaya hazır. AB, Lübnan'ın tüm ortaklarını LAF'ı güçlendirmeye katkıda bulunmaya çağırıyor ve uygun şekilde bu tür çabaların uluslararası koordinasyonunu kolaylaştırmaya hazır.
Mevcut acil durumda, Lübnan'daki BM misyonu (UNIFIL) da temel bir istikrar rolü üstlenmektedir. BM barış güçlerinin güvenliği ve emniyeti en önemli unsurdur; tüm tarafları UNIFIL'in önemli misyonunu korumaya ve desteklemeye çağırıyoruz. AB ve Üye Devletleri, UNSC kararları çerçevesindeki rolünü güçlendirmek de dahil olmak üzere, UNIFIL'in misyonunun gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için UNIFIL'e olan istikrarlı desteklerini geliştirmeye hazırdır. Bu ihtiyaç anında, tüm Lübnan liderleri artık ulusal çıkarları ön planda tutmalı ve özellikle bir Cumhurbaşkanı seçerek ve tam teşekküllü bir hükümet kurarak Lübnan'ın devlet kurumlarının işleyişini yeniden sağlamak için birlikte çalışmalıdır. AB, Lübnan'ın devlet kurumlarının konsolidasyonunda ve iyileşmesi için gereken adımları atmasında yardımcı olmaya hazırdır” dedi.
İngiltere Savunma Bakanlığından İran'ın İsrail saldırısıyla ilgili açıklama
İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, “İngiliz kuvvetleri bu akşam Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önleme çabalarında rollerini oynamıştır” açıklamasında bulundu. Operasyona katılan personele teşekkür eden Healey, ülkesinin İsrail'in savunmasına ne şekilde destek verdiğine ilişkin detay paylaşmadı.
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına dünyadan farklı tepkiler gelmeye devam ederken, İngiltere Savunma Bakanı John Healey konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayan Healey, “İngiliz kuvvetleri bu akşam Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önleme çabalarında rollerini oynamıştır” ifadelerini kullandı. Ülkesinin İsrail'in savunmasına ne şekilde destek verdiği konusunda detay paylaşmayan Healey, “Operasyona katılan tüm İngiliz personele cesaretleri ve profesyonellikleri için teşekkür etmek istiyorum. İngiltere, İsrail'in ülkesini ve halkını tehditlere karşı savunma hakkının tamamen arkasındadır” dedi.
ABD savunma desteği verdiğini açıklamıştı
İran İsrail'e yönelik yaklaşık 200 füzenin kullanıldığı bir dizi saldırı gerçekleştirmiş, İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada ise işgal altındaki stratejik hedeflere yönelik “Gerçek Vaad 2” operasyonunun başlatıldığı kaydedilmişti. ABD hükümetinden yapılan açıklamalarda ise, İsrail'in saldırıları ABD kuvvetlerinin aktif desteği ile bertaraf ettiği belirtilmişti.