İsraillilerin 7 Ekim'de büyük bir şok yaşadıklarını söyleyen ve buna mukabil Gazze halkının da büyük acılar yaşadığına dikkati çeken Biden, şöyle dedi:





"Bu savaşın bir esir anlaşmasıyla sona ermesinden başka bir yol yoktu. Acı içinde bekleyen İsrail halkı ve aileler adına da, savaş nedeniyle tarifsiz bir yıkım yaşayan Gazze'deki masum insanlar adına da bugünün gelmiş olmasından dolayı mutluyum. Filistin halkı adeta cehennemi yaşadı. Çok fazla masum insan hayatını kaybetti, çok fazla topluluk bu süreçte yok oldu. Bu anlaşmayla nihayet Gazze halkı toparlanıp (kenti) yeniden inşa etmeye başlayabilir."

Söz konusu anlaşmanın, kendisinin mayısta taslağını sunduğu öneriyle neredeyse aynı olduğunu dile getiren Biden, aylarca Katar ve Mısır ile birlikte ateşkes için çalıştıklarını söyledi.











