İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katılımıyla Batı Kudüs'te toplandı. İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı. Peki, anlaşma maddeleri neler? İşte 17 Ocak 2025 Hamas ile İsrail ateşkes anlaşmasında son durum!
Gazze son dakika haberi ile gündeme geldi. Dünya kamuoyunda yer alan Gazze ateşkes anlaşması maddeleri ve şartları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
ANLAŞMA ONAYLANDI
İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı.
REHİNELER NE ZAMAN SERBEST BIRAKILACAK?
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada onay süreçlerinin tamamlanması halinde ilk rehinelerin 19 Ocak Pazar günü serbest bırakılabileceği kaydedildi.
BİDEN: GAZZE ANLAŞMASI 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.
İsrail-Hamas ateşkesinin gördüğü en zor anlaşmalardan biri olduğunu vurgulayan Biden, "Ateşkesin sağlandığını ilan edebilirim. İsrail ile Hamas arasında esir anlaşmasına varıldı. Gazze'deki çatışmalar duracak ve esirler evlerine dönebilecek." diye konuştu.
İsraillilerin 7 Ekim'de büyük bir şok yaşadıklarını söyleyen ve buna mukabil Gazze halkının da büyük acılar yaşadığına dikkati çeken Biden, şöyle dedi:
"Bu savaşın bir esir anlaşmasıyla sona ermesinden başka bir yol yoktu. Acı içinde bekleyen İsrail halkı ve aileler adına da, savaş nedeniyle tarifsiz bir yıkım yaşayan Gazze'deki masum insanlar adına da bugünün gelmiş olmasından dolayı mutluyum. Filistin halkı adeta cehennemi yaşadı. Çok fazla masum insan hayatını kaybetti, çok fazla topluluk bu süreçte yok oldu. Bu anlaşmayla nihayet Gazze halkı toparlanıp (kenti) yeniden inşa etmeye başlayabilir."
Söz konusu anlaşmanın, kendisinin mayısta taslağını sunduğu öneriyle neredeyse aynı olduğunu dile getiren Biden, aylarca Katar ve Mısır ile birlikte ateşkes için çalıştıklarını söyledi.
ANLAŞMA ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR
Ateşkes anlaşmasının üç aşamalı olacağını belirten Biden, birinci aşamanın 6 haftalık olduğunu kaydederek, "Bu aşama, tam ve kapsamlı bir ateşkesi, İsrail güçlerinin Gazze’nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesini ve Hamas tarafından tutulan özellikle bazı yaşlı, kadın ve yaralıların serbest bırakılmasını içeriyor." dedi.
Biden, ilk aşamada serbest bırakılacak esirler arasında ABD vatandaşlarının da bulunduğunu ifade etti.
Birinci aşamada, buna mukabil, İsrail'in yüzlerce Filistinliyi serbest bırakacağını, Gazze'ye ciddi miktarda insani yardım girişinin sağlanacağını ve Gazzelilerin evlerine dönebileceğini belirtti.
Altı haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas'ın Gazze'de kalıcı ateşkesi sağlayacak ikinci aşamaya geçişle ilgili müzakereler yapacağını ve kalan sağ esirleri takas edeceklerini hatırlatan Biden, müzakerelerin altı haftadan uzun sürmesi durumunda ateşkesin de o müddette uzatılacağını kaydetti.
Üçüncü aşamaya geçilmesi durumunda ise tarafların ellerinde kalan ve hayatta olmayan esirlerin cenazelerini teslim edeceğini ve Gazze'nin yeniden inşası sürecine ilişkin adımların atılacağını söyledi.
HAMAS İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI MADDELERİ NELER?
İsrail ordusunun 466 günden beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların, Hamas ile Tel Aviv arasında duyurulması beklenen ateşkes ve esir takasıyla son bulması umut ediliyor.
Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında duyurulacak ateşkes anlaşmasının detayları da merakla bekleniyor.
AA muhabiri, İsrail devlet medyasında yayımlanan anlaşma taslağındaki önemli maddeleri derledi.
Esir takasının kapsadığı Filistinli esirler
Anlaşmanın ilk aşamasında İsrailli her sivil esire karşı Filistinli 30 esir serbest bırakılacak.
Birinci aşamada salıverilecek her İsrailli asker esire karşı ise 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış toplam 50 Filistinli serbest kalacak.
Tel Aviv yönetimi, müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin salıverildikten sonra işgal altındaki Batı Şeria'da kalmasına karşı çıkıyor. Zira, 2011 yılındaki esir takasında serbest kalan Filistinli bazı esirler Gazze Şeridi veya yurt dışına gönderilmişti.
Anlaşmanın birinci aşamasında serbest kalacak Filistinli esirler, 2011 yılındaki esir takası anlaşması gereği serbest kalan ve İsrail tarafından tekrar tutuklanan 47 kişiyi de kapsıyor.
Taslağa göre, serbest kalacak Filistinli esirler yeniden tutuklanmayacak.