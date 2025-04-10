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BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da bugün (10 Nisan 2025) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da bugün (10 Nisan 2025) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

08:5110/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 10 Nisan Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik yok? İşte İstanbul'da kesinti yaşanacak ilçeler...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 10 Nisan 2025 Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.


İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

10 Nisan 2025 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler


İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler


Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.


İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI


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