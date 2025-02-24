Ramazan ayı 1 Mart 2025 cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, İstanbul'da yaşayan Müslümanlar iftar ve sahur vakitlerini merakla araştırmaya başladı. 2025 Ramazan imsakiyesi, İstanbul için iftar ve sahur saatlerini gösteren önemli bir kaynaktır. İstanbul'da ilk sahur 06:07'de ilk iftar ise 19:01'de yapılacak. İşte İstanbul imsakiyesi.
İstanbul’da sahur vakti ve iftar saatleri merak ediliyor. 2025 İstanbul Ramazan İmsakiyesi açıklandı. Ramazan 2025 imsakiye bilgilerine göre ilk iftar ve sahur saat kaçta olacak? İstanbul iftar vakti ve sahur saati günlük olarak güncelleniyor. “İftara ne kadar kaldı?” diye merak edenler için en güncel bilgiler burada! İftar saati ne zaman? 2025 İstanbul Ramazan İmsakiyesi ve detaylar için bizi takip edin!
İstanbul'da İftara Ne Kadar Kaldı? Sahur Vakti Ne Zaman?
İstanbul'da iftara ne kadar kaldığını öğrenmek için, güncel Ramazan imsakiyesine bakmak yeterlidir. İmsakiyelerde, iftar vaktine kalan süre ve sahur vaktinin ne zaman sona ereceği belirtilir. Bu sayede, oruç tutanlar iftar ve sahur hazırlıklarını zamanında yapabilirler.
Sahur vaktinin ne zaman olduğunu öğrenmek de aynı derecede önemlidir. Sahur, oruç tutmadan önce yapılan son yemektir ve bu nedenle zamanında kalkıp sahur yapmak, gün boyunca daha enerjik olmayı sağlar. İstanbul Ramazan imsakiyesi, sahur vaktini bir şekilde göstererek, bu konuda yardımcı olur.
2025 yılı dini günler ve geceler takvimi
Ramazan Ayı Başlangıcı 01 Mart 2025 | Cumartesi
Kadir Gecesi 26 Mart 2025 | Çarşamba
Arefe Günü 29 Mart 2025 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 1.Gün 30 Mart 2025 | Pazar
Ramazan Bayramı 2.Gün 31 Mart 2025 | Pazartesi
Ramazan Bayramı 3.Gün 01 Nisan 2025 | Salı
Terviye Günü 04 Haziran 2025 | Çarşamba
Arefe Günü 05 Haziran 2025 | Perşembe
Kurban Bayramı 1.Gün 06 Haziran 2025 | Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün 07 Haziran 2025 | Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün 08 Haziran 2025 | Pazar
Kurban Bayramı 4.Gün 09 Haziran 2025 | Pazartesi
Hicri Yılbaşı Gecesi 26 Haziran 2025 | Perşembe
Hicri Yılbaşı Günü 27 Haziran 2025 | Cuma
Aşure Gecesi 05 Temmuz 2025 | Cumartesi
Aşure Günü 05 Temmuz 2025 | Cumartesi
Mevlid Kandili 03 Eylül 2025 | Çarşamba
İMSAKİYE NEDİR?
Ramazan ayı, tüm Müslümanlar için önemli ve kutsal bir aydır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İmsakiye 2025 ile birlikte, iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih namazı saati gibi bilgileri içeren detaylı bir takvimdir.
İSTANBUL İFTAR VAKTİ
İstanbul için iftar, sahur, imsak ve teravih vakitleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok araştırılan konulardan biri haline geldi.
İstanbul'da iftar vakti, her gün güneşin batmasıyla birlikte girer. Bu an, akşam ezanı ile ilan edilir ve oruç tutanlar için günün en çok beklenen anıdır. İftar sofraları, ailelerin ve dostların bir araya gelerek bereketi paylaştığı özel anlara sahne olur.
Sahur, oruç tutmadan önce yapılan son yemektir ve imsak vaktine kadar devam eder. Sahurda yemek yemek, gün boyunca oruç tutacak olanlara enerji verir. İstanbul'da sahur vakti, gün doğumundan yaklaşık 1-2 saat önce sona erer. Sahur vaktinin başlangıcı ve bitişi de 2025 yılı imsakiyesi üzerinden öğrenilebilir.
2025 Ramazan Ne Zaman Başlayacak?
Ramazan ayı 1 Mart 2025 tarihinde cumartesi günü başlayacak.
2025 Ramazan Ayı Kaç Gün Sürecek?
Bazı yıllarda 29 gün süren Ramazan ayı, 2025 yılında 29 gün sürecektir.
2025 Ramazan-ı Şerif Ayın Kaçında ve Ne Zaman Bitecek?
30 Mart 2025 Çarşamba Günü 00:00 itibariyle Ramazan ayı bitecektir.
2025 Ramazan Bayramı Hangi Gün?
30 Mart 2025 Çarşamba Günü Ramazan Bayramı 1. günüdür. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı 02 Nisan 2025 Cumartesi 00:00 itibariyle son bulacaktır.