İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında sağlanan maaş ödemeleri, engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalan vatandaşlar için gündemde. İŞKUR’a kayıtlı olan, emekli olmayan ve son bir ay içinde sigortalı çalışmamış 18 yaş üstü bireyler, bu program aracılığıyla maaş desteği alabiliyor. Peki, 2025 İUP maaşları ne zaman yatacak? Program dahilindeki maaş tutarları ne kadar olacak?

1 /6 İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında maaş ödemelerine ilişkin sorgulamalar devam ediyor. Program dahilinde İŞKUR’a kayıtlı vatandaşlara günlük 666 TL ödeme yapılacak. Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalan bireylerin istihdamına katkı sağlamayı hedefleyen bu destek, katılımcılara ekonomik kolaylık sağlıyor.

2 /6 2025 Ocak İUP Maaşları Ne Zaman Yatacak? 2025 yılı İUP maaş ödeme tarihleri henüz resmîn açıklanmadı. Ancak maaşların önümüzdeki günlerde hesaplara yatması bekleniyor. İŞ-Kur tarafından resmi bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

3 /6 2025 İUP Maaşı Ne Kadar? 2025 yılı itibariyle İş-Kur İşgücü Uyum Programı kapsamında günlük ödenecek maaş tutarı 666,75 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, katılımcıların program dahilinde aldıkları toplam maaş miktarı, katıldıkları gün sayısına göre hesaplanacaktır. Aylık olarak 8 bin TL civarında bir ödeme yapılması öngörülmektedir.

4 /6 İUP Nedir? İşgücü Uyum Programı (İUP), 18 yaşını doldurmuş, İŞ-Kur kaydı bulunan, emekli olmayan ve son bir ay içinde sigortalı bir işte çalışmamış olan bireylerin başvurabildiği bir istihdam destek programıdır. Bu program, katılımcıların mesleki deneyim kazanmalarına ve iş piyasasına uyum sağlamalarına olanak tanır.

5 /6 Süre: Program, en fazla 10 ay süreyle uygulanır. Saatler: İlk 4 haftada haftada 37,5 saat (5 gün), sonraki haftalarda ise haftada 22,5 saat (3 gün) çalışma planlanır. Sigorta Primleri: Katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri program kapsamında karşılanır.