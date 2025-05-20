Kabine toplantısı tarihi, Kurban Bayramı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününün 6 Haziran'da idrak edilecek olmasıyla birlikte gözler bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağına çevrildi. Bir sonraki Kabine gündeminin ana maddesinde Kurban Bayramı tatilinin de yer alması bekleniyor. Bayramı tatili 9 gün olacak mı, tatil uzayacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı konuları neler? İşte, 2025 Mayıs Kabine Toplantısı gündem konuları hakkında ayrıntılar.

1 /4 Bayram tatili 9 gün olacak mı? sorusuna yanıt arayan vatandaşların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belirli aralıklarla gerçekleşiyor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler arttı.

2 /4 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. En son 12 Mayıs'ta gerçekleşen Kabine toplantısının yeni tarihi merak ediliyor. Yeni Kabine toplantısının Beştepe’de 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı öngörülüyor.



3 /4 BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? Yapılacak yeni Kabine toplantısı öncesinde bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinin ise 9 gün olup olmayacağı henüz netleşmedi. Geçtiğimiz bayramlarda tatilinin uzatılmasına yönelik kararlar Kabine Toplantısı'nda alınmıştı.

