KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI TOPLU SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA: 600 bin kamu işçisinin zam oranı ne zaman belli olacak?

600 bin kamu işçisinin 2025-2026 yıllarındaki maaş zammını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülecek pazarlık süreci, işçi maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici olacak. Görüşmelere ilişkin detaylar ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki 600 bin kamu işçisinin zam oranı ne zaman belli olacak?

1 /7 TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemi ücret zammını belirleyecek Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için hazırlıklarını başlattı. Görüşmelerde zam oranları ve sosyal haklar gündemin odağında olacak.

2 /7 Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını sürdürüyor.

3 /7 TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU 23 OCAK'TA TOPLANACAK TÜRK-İŞ'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında oluşturulan "Kamu Koordinasyon Kurulu", 22 Ocak'ta toplanacak. Burada alınan kararlar, 23 Ocak'ta yapılacak TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda ele alınacak.

4 /7 HAK-İŞ'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlığında "Kamu Koordinasyon Kurulu" kuruldu. Sendikaların görüş ve taleplerini almak için ilk toplantısını 26 Aralık 2024'te HAK-İŞ Genel Merkezi'nde yapan Kurul, önümüzdeki günlerde tekrar toplanacak.

5 /7 Bu süreçte sözleşme kapsamındaki sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunurken, bu ay sonuna kadar tüm sendikaların yetki belgelerinin tamamlanması bekleniyor.

6 /7 DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.