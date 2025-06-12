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Karaelmas Ekspresi turistik tren seferleri ne zaman başlayacak?

Karaelmas Ekspresi turistik tren seferleri ne zaman başlayacak?

17:4412/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
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<p>Turistik Karaelmas Ekspresi tren kalkış ve varış saatleri</p>
Turistik Karaelmas Ekspresi tren kalkış ve varış saatleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yarın yola çıkacağını duyurdu. Peki Karaelmas Turistik Ekspresi saat kaçta kalkacak, varış ve dönüş ne zaman saat kaçta?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin başlayacağını belirtti.

"Turistik Karaelmas Ekspresi" adıyla işletilecek özel trenin ilk seferine yarın çıkacağına işaret eden Uraloğlu, "Trenimiz yolculara Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karaelmas Turistik Ekspresi saat kaçta kalkacak, varış ve dönüş ne zaman saat kaçta?

Öte yandan, karşılıklı 8 sefer yapacak tren, 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşacak.

 120 kişilik kapasiteye sahip tren, Ankara'dan yarın akşam saat 21.25'te hareket edecek.

Cumartesi sabah Karabük/Yeşilyenice'de 4 saatlik mola verip Zonguldak'a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna cumartesi gece saat 23.55'te başlayacak.

Tren, pazar günü Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün saat 19.02'de Ankara'ya varacak.

Ankara'dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım'da hareket edecek trenin son seferi Zonguldak'tan 15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

#Turistik Karaelmas Ekspresi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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Karaelmas Ekspresi turistik tren seferleri ne zaman başlayacak?