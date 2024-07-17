“Kilo kontrolüne yardımcı bir besindir. Diyet bozan şekerli gıdalar yerine karpuzu tercih etmek tatlı krizine iyi gelmektedir. Yapılan araştırmalarda uzun süre tokluk hissi veren karpuzun aşırı kilolu veya obez olduğu bilinen kişilerin yağlı gıdalar yerine karpuz yiyerek daha fazla tokluk hissi yaşadığı belirlenmiştir. Tatlı krizini karpuzla geçiştirenlerin kan basıncında ve bel çevresinde azalma tespit edilmiştir. Karpuz iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Karpuzda bulunan antioksidanların, likopenin ve C vitamininin belirli bir kombinasyonu zamanla iltihabı ve oksidatif hasarını azaltmaktadır. Cildi yeniler, ışıltılı bir görünüm için etkilidir. Karpuzdaki su ve A, B6 ve C vitaminleri cildinizin yumuşak, pürüzsüz ve esnek kalmasına yardımcı olmaktadır.