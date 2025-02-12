Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, birçok ilde daha kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kastamonu’nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin, Şenpazar ve Daday ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime ara verildi. Peki 13 Şubat Perşembe Kastamonu’da okul var mı yok mu? Valilik açıklama geldi mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Kastamonu’da bazı ilçelerde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Kar tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler yarın okullar tatil mi, 13 Şubat Perşembe günü okul var mı yok mu, Valilikten açıklama geldi mi? diyerek merak ediyor.
Kastamonu’da okullar tatil oldu mu?
Kastamonu Valiliği 13 Şubat Perşembe günü için tatil ile ilgili bir duyuru yapmadı. Kastamonu’nun bazı ilçelerinde bugün okullar tatil edilmişti.
Kastamonu'da İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin, Şenpazar ve Daday ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim yapılmayacak. Kaymakamlıkların sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Kent merkezinde ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışının devam ettiği kentte, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
Kastamonu'da hava nasıl olacak?
Mevcut tahminlere göre, Kastamonu'da yarın, 13 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde kar yağışı beklenmekte. Öğlen sonrası ise hava bulutlu olacak ve sıcaklıklar en yüksek 3°C, en düşük -1°C civarında seyredecek.
Kastamonu'da akşam saatleri itibari ile etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak mevkiinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolun iki şeridinde de trafiğin kilitlenmesi sebebiyle vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda sürücüler kontak kapattı. Karayolları ekipleri ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.