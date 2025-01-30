Konut finansmanı vade sayıları ve geri ödeme tutarları ev almak isteyen kişiler tarafından yakından merak ediliyor. Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılık, Kuveyttürk, Albaraka 2 milyon TL konut finasmanında geri ödeme ve taksit tutarı ne kadar, kaç TL? Hangi banka düşük finansmanlı konut imkanı sunuyor? İşte katılım bankaları güncel konut finansmanı koşulları...
2 milyon TL'lik konut finansmanının ayrıntıları araştırıyor. 2 milyon TL aylık ödemesi ne kadar oldu? Hangi banka en uygun oranı sunuyor?
Konut finansmanı oranları yavaş yavaş gerilerken, ev alacak vatandaşlar yüzde 2 bandını bekliyor. Peki katılım bankaları tarafından uygulanan konut kredisi ne kadar?
1 Milyon TL konut finansmanı geri ödemesi ne kadar?
Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL’yi bulacak.
2 milyon tl konut finansmanı geri ödemesi ne kadar?
2 milyon TL'lik kredi çeken bir kişinin 120 ay vadede ne kadar ödeyeceği, bankaların faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor.
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 61 bin 595 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 411 bin 338 TL
KUVEYTTÜRK
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 63 bin 445 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 634 bin 106 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,30
Aylık Taksit: 67 bin 369 TL
Toplam Ödeme: 8 milyon 105 bin 287 TL
Katılım Bankaları Nereye Bağlıdır?
Katılım bankaları da diğer bankalar gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bağlıdır. Denetimleri de banka denetim müfettişleri tarafından yapılır. İslami kurallar doğrultusunda faizsiz bankacılık anlayışını benimseyen bu kurumlarda verilen hizmetler, oluşturulan İslami kurullar tarafından belirlenip bu doğrultuda karar alınır. Her katılım bankasının bünyesinde onay alınan İslami bir karar kurulu bulunur ve bu kurul piyasaya yeni sürülecek ürünler için uygunluk verir.
Faizsiz Bankacılık İşleyişi Nasıldır?
Faizsiz bankacılık işleyişi şu şekildedir:
Finansman talebinde bulunan müşteriye banka tarafından vekâlet verilir.
Müşteri malı banka adına satın alır.
Geri ödeme, anlaşılan kâr ve vade ile gerçekleştirilir.
Bu ticaretten elde edilen kâr ve zarar katılım hesap sahiplerine pay edilir.
Kâr payları genellikle klasik bankacılık sistemindeki faiz oranlarıyla yakındır. Bu durumun sebebi katılım bankalarıyla diğer bankaların aynı piyasa üzerinde rekabet ediyor oluşudur. Kâr oranları bu nedenle diğer bankalardaki faiz oranları göz önüne alınarak belirlenir.