Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KPSS ortaöğretim branş bazı sıralama listesi açıklandı: 2024 ÖSYM KPSS lise branş sıralaması

KPSS ortaöğretim branş bazı sıralama listesi açıklandı: 2024 ÖSYM KPSS lise branş sıralaması

12:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı? 2024&nbsp;KPSS ortaöğretim branş bazı sıralama listesi</p>
KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı? 2024 KPSS ortaöğretim branş bazı sıralama listesi

2024 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sonrası adayların sıralamalarını göstermektedir. KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı. Peki 2024 KPSS ortaöğretim branş bazı sıralama listesi nasıl öğrenilir? İşte KPSS ortaöğretim branş bazı sıralama listesi.

2024 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sonrası adayların sıralamalarını göstermektedir. KPSS ortaöğretim branş sıralamaları, ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlar doğrultusunda, sınava katılan adayların hangi branşlarda ne sıralarda olduğunu gösterir. Bu sıralama, adayların kendi alanlarındaki rekabet durumunu anlamalarına yardımcı olur. Peki KPSS branş sıralamasını sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte KPSS ortaöğretim branş bazı sıralama listesi.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim’e (2024-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMALARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı: Branş Bazında Sıralamalar için TIKLAYINIZ

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

#KPSS ortaöğretim branş bazı sıralaması
#KPSS branş bazında sıralamalar
#ÖSYM

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS Dikey Geçiş Sınavı ek tercih işlemleri 2024 başladı mı, ne zaman başlayacak?