2024 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sonrası adayların sıralamalarını göstermektedir. KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı. Peki 2024 KPSS ortaöğretim branş bazı sıralama listesi nasıl öğrenilir? İşte KPSS ortaöğretim branş bazı sıralama listesi.
2024 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sonrası adayların sıralamalarını göstermektedir. KPSS ortaöğretim branş sıralamaları, ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlar doğrultusunda, sınava katılan adayların hangi branşlarda ne sıralarda olduğunu gösterir. Bu sıralama, adayların kendi alanlarındaki rekabet durumunu anlamalarına yardımcı olur. Peki KPSS branş sıralamasını sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte KPSS ortaöğretim branş bazı sıralama listesi.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim’e (2024-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMALARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı: Branş Bazında Sıralamalar için TIKLAYINIZ
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.
Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.